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Вольфсбург - Боруссия М
Вольфсбург - Боруссия М: обзор матча 15 октября 2022
Вольфсбург
15.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия М
43'
Я. Герхардт
69'
О. Мармуш
13'
М. Тюрам
48'
М. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Боруссия М
Замена
Й. Винд
️️️️
Я. Каминьски
89'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
М. Лакруа
89'
89'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Л. Штиндль
86'
Желтая карточка
К. Коне
Желтая карточка
М. Арнольд
84'
84'
Желтая карточка
Л. Штиндль
Желтая карточка
П. Отавио
81'
77'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
А. Плеа
Замена
К. Паредес
️️️️
П. Виммер
74'
ГОЛ! 2:2!
О. Мармуш
Пас отдал
П. Отавио
69'
Желтая карточка
П. Виммер
65'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Л. Нмеча
59'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
М. Сванберг
59'
48'
ГОЛ! 1:2!
М. Тюрам
45'
+2
Желтая карточка
Ю. Вайгль
ГОЛ! 1:1!
Я. Герхардт
Пас отдал
П. Отавио
43'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Тюрам
Пас отдал
А. Плеа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Феликс Нмеча
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
14
Конор Носс
АП
21
Ивандро Санчес
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
4-3-2-1
1
Кастелс
6
Отавио
5
Лакруа
37
ван де Вен
17
Баку
32
Сванберг
27
Арнольд
31
Герхардт
13
Каминьски
8
Виммер
14
Нмеча
4-1-1-2-2
1
Зоммер
29
Скалли
5
Фридрих
30
Эльведи
5
Бенсебаини
5
Вайгль
17
Коне
7
Хофманн
13
Штиндль
14
Плеа
9
Тюрам
8
Виммер
30
Паредес
30
Паредес
8
Виммер
5
Лакруа
23
Гилявоги
23
Гилявоги
5
Лакруа
32
Сванберг
8
Нмеча
8
Нмеча
32
Сванберг
14
Нмеча
22
Мармуш
22
Мармуш
14
Нмеча
13
Каминьски
19
Винд
19
Винд
13
Каминьски
14
Плеа
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
14
Плеа
13
Штиндль
7
Херрманн
7
Херрманн
13
Штиндль
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия М
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия М
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
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