Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Боруссия М
Вольфсбург - Боруссия М: обзор матча 05 марта 2016
Вольфсбург
05.03.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
15'
Ю. Дракслер
18'
М. Крузе
23'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия М
Замена
М. Шефер
️️️️
А. Шюррле
83'
80'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Ф. Джонсон
76'
Замена
Б. Хргота
️️️️
Т. Азар
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Ю. Дракслер
74'
73'
Желтая карточка
Т. Азар
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
70'
68'
Замена
П. Херрманн
️️️️
М. Дауд
Желтая карточка
А. Шюррле
45'
+1
Замена
К. Треш
️️️️
Виейринья
45'
41'
Желтая карточка
Л. Штиндль
32'
Желтая карточка
М. Дауд
23'
ГОЛ! 2:1!
Раффаэл
Пас отдал
Ф. Джонсон
ГОЛ! 2:0!
М. Крузе
Пас отдал
М. Арнольд
18'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Дракслер
Пас отдал
М. Арнольд
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Леандро Путаро
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Кастелс
13
Родригес
4
Данте
31
Кнохе
20
Виейринья
14
Густаво
23
Гилявоги
27
Арнольд
20
Шюррле
7
Дракслер
10
Крузе
4-1-2-2-1
1
Зоммер
30
Эльведи
6
Нордтвейт
15
Кристенсен
13
Хинтереггер
34
Джака
19
Джонсон
81
Дауд
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
7
Дракслер
20
Калиджиури
20
Калиджиури
7
Дракслер
20
Шюррле
4
Шефер
4
Шефер
20
Шюррле
20
Виейринья
28
Треш
28
Треш
20
Виейринья
19
Джонсон
7
Хофманн
7
Хофманн
19
Джонсон
81
Дауд
7
Херрманн
7
Херрманн
81
Дауд
9
Азар
10
Хргота
10
Хргота
9
Азар
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия М
27
Бруно Энрике
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
32
Леандро Путаро
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
27
Бруно Энрике
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
32
Леандро Путаро
ЦФ
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия М
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
Новости команд
Все
Вольфсбург
Боруссия М
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+