Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия М - Вольфсбург
Боруссия М - Вольфсбург: обзор матча 05 декабря 2023
Боруссия М
05.12.2023, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
120'
К. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Вольфсбург
ГОЛ! 1:0!
К. Коне
Пас отдал
Ф. Нойхаус
120'
115'
Замена
Л. Майер
️️️️
А. Вранкс
112'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Я. Герхардт
112'
Замена
В. Черны
️️️️
Т. Томаш
Замена
М. Фридрих
️️️️
Н. Эльведи
97'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
Ф. Онора
97'
Замена
Р. Хак
️️️️
К. Крамер
81'
Замена
К. Коне
️️️️
Р. Райц
81'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Т. Чванчара
60'
41'
Желтая карточка
Я. Герхардт
31'
Желтая карточка
М. Арнольд
23'
Замена
Б. Баку
️️️️
Рожерио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
(К)
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К)
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
17
Куадио Коне
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Николас
25
Нец
30
Эльведи
2
Чародиа
29
Скалли
5
Вайгль
23
Крамер
21
Райц
9
Онора
14
Плеа
70
Чванчара
3-2-3-2
1
Кастелс
5
Лакруа
4
Йенц
15
Зесигер
21
Меле
13
Рожерио
31
Герхардт
40
Вранкс
27
Арнольд
8
Томаш
19
Винд
30
Эльведи
5
Фридрих
5
Фридрих
30
Эльведи
21
Райц
17
Коне
17
Коне
21
Райц
9
Онора
10
Нойхаус
10
Нойхаус
9
Онора
23
Крамер
25
Хак
25
Хак
23
Крамер
70
Чванчара
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
70
Чванчара
13
Рожерио
17
Баку
17
Баку
13
Рожерио
31
Герхардт
32
Сванберг
32
Сванберг
31
Герхардт
40
Вранкс
14
Майер
14
Майер
40
Вранкс
8
Томаш
18
Черны
18
Черны
8
Томаш
Остались в запасе
Боруссия М
Вольфсбург
23
Ян Ольшовски
ВР
21
Ивандро Санчес
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
21
Ивандро Санчес
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Боруссия М - Вольфсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Вольфсбург
«Вердер» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:20
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
26 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Вердер» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:20
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
26 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+