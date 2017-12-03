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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Боруссия М
Вольфсбург - Боруссия М: обзор матча 03 декабря 2017
Вольфсбург
03.12.2017, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Боруссия М
4'
Ю. Малли
25'
Д. Дидави
71'
Ж. Гилявоги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия М
ГОЛ! 3:0!
Ж. Гилявоги
71'
61'
Желтая карточка
Н. Эльведи
45'
+1
Желтая карточка
Д. Закария
ГОЛ! 2:0!
Д. Дидави
Пас отдал
Ю. Малли
25'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Малли
Пас отдал
М. Гомес
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Юнус Малли
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
21
Микаэль Кюизанс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кастелс
2
Верхаг
27
Иттер
25
Брукс
2
Удуохай
23
Гилявоги
31
Герхардт
10
Малли
10
Дидави
27
Гомес
27
Ориги
3-3-3-1
1
Зоммер
23
Вестергор
28
Гинтер
30
Эльведи
24
Янчке
6
Закария
17
Вендт
32
Грифо
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия М
12
Вилльям
ПЗ
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
21
Микаэль Кюизанс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
12
Вилльям
ПЗ
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
21
Микаэль Кюизанс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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