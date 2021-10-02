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Вольфсбург - Боруссия М
Вольфсбург - Боруссия М: обзор матча 02 октября 2021
Вольфсбург
02.10.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия М
25'
Л. Вальдшмидт
5'
Б. Эмболо
7'
Й. Хофманн
90+5'
Д. Скалли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия М
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
Д. Скалли
Пас отдал
Я. Зоммер
Желтая карточка
Д. Руссийон
90'
+3
82'
Замена
А. Плеа
️️️️
Л. Штиндль
Желтая карточка
В. Вегхорст
81'
Замена
М. Филипп
️️️️
Б. Баку
79'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
Ж. Гилявоги
79'
Вторая желтая
М. Лакруа
76'
76'
Пенальти не реализован!
Л. Штиндль
71'
Желтая карточка
Л. Байер
Желтая карточка
М. Лакруа
67'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Д. Лукебакио
66'
60'
Замена
К. Крамер
️️️️
К. Коне
Желтая карточка
К. Мбабу
59'
58'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Л. Нец
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Я. Герхардт
46'
Замена
Д. Энтони Брукс
️️️️
С. Борнау
46'
36'
Желтая карточка
Д. Закария
35'
Желтая карточка
Л. Штиндль
ГОЛ! 1:2!
Л. Вальдшмидт
25'
Желтая карточка
Б. Баку
10'
7'
ГОЛ! 0:2!
Й. Хофманн
Пас отдал
Б. Эмболо
5'
ГОЛ! 0:1!
Б. Эмболо
Пас отдал
Д. Закария
Желтая карточка
С. Борнау
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
17
Куадио Коне
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кастелс
43
Мбабу
5
Лакруа
33
Борнау
17
Баку
23
Гилявоги
31
Герхардт
27
Арнольд
14
Лукебакио
9
Вегхорст
7
Вальдшмидт
3-3-2-2
1
Зоммер
5
Байер
28
Гинтер
30
Эльведи
29
Скалли
6
Закария
25
Нец
7
Хофманн
13
Штиндль
7
Эмболо
17
Коне
31
Герхардт
21
Руссийон
21
Руссийон
31
Герхардт
33
Борнау
25
Брукс
25
Брукс
33
Борнау
17
Баку
26
Филипп
26
Филипп
17
Баку
23
Гилявоги
10
Гинчек
10
Гинчек
23
Гилявоги
14
Лукебакио
14
Нмеча
14
Нмеча
14
Лукебакио
17
Коне
23
Крамер
23
Крамер
17
Коне
25
Нец
7
Херрманн
7
Херрманн
25
Нец
13
Штиндль
14
Плеа
14
Плеа
13
Штиндль
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия М
8
Феликс Нмеча
АП
12
Павао Перван
ВР
40
Астер Вранкс
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Главный тренер
Марк ван Боммел
18
Кинан Беннеттс
ЛП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
8
Феликс Нмеча
АП
12
Павао Перван
ВР
40
Астер Вранкс
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Остались в запасе
18
Кинан Беннеттс
ЛП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
Главный тренер
Марк ван Боммел
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия М
6
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
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