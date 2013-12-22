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Боруссия М - Вольфсбург
Боруссия М - Вольфсбург: обзор матча 22 декабря 2013
Боруссия М
22.12.2013, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Вольфсбург
59'
Раффаэл
64'
Х. Аранго
53'
Диего
86'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вольфсбург
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Раффаэл
90'
+3
88'
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Д. Калиджиури
Замена
Б. Хргота
️️️️
П. Херрманн
88'
86'
ГОЛ! 2:2!
Б. Дост
79'
Замена
Б. Дост
️️️️
И. Олич
78'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
Желтая карточка
О. Вендт
72'
71'
Замена
И. Перишич
️️️️
С. Медойевич
ГОЛ! 2:1!
Х. Аранго
64'
ГОЛ! 1:1!
Раффаэл
Пас отдал
М. Крузе
59'
55'
Желтая карточка
Диего
53'
ГОЛ! 0:1!
Диего
Пас отдал
Р. Родригес
49'
Желтая карточка
П. Окс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
10
Диего
АП
2
Патрик Окс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Вилли Евсеев
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
4-2-1-1-2
1
тер Стеген
17
Вендт
24
Янчке
39
Штранцль
4
Корб
23
Крамер
34
Джака
18
Аранго
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
3-1-3-2-1
16
Бенальо
27
Налдо
31
Кнохе
13
Родригес
14
Густаво
2
Окс
34
Медойевич
27
Арнольд
20
Калиджиури
10
Диего
40
Олич
11
Раффаэл
26
де Йонг
26
де Йонг
11
Раффаэл
7
Херрманн
10
Хргота
10
Хргота
7
Херрманн
34
Медойевич
14
Перишич
14
Перишич
34
Медойевич
20
Калиджиури
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
20
Калиджиури
40
Олич
12
Дост
12
Дост
40
Олич
Остались в запасе
Боруссия М
Вольфсбург
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
8
Вилли Евсеев
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Остались в запасе
8
Вилли Евсеев
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Боруссия М - Вольфсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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