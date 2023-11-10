Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вольфсбург
Боруссия М - Вольфсбург: обзор матча 10 ноября 2023
Боруссия М
10.11.2023, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
4 : 0
Завершен
Вольфсбург
16'
Т. Чванчара
42'
Р. Райц
64'
Ф. Онора
71'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Вольфсбург
83'
Желтая карточка
Н. Коцца
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
А. Плеа
83'
Замена
Ф. Чародиа
️️️️
М. Вебер
82'
Замена
К. Крамер
️️️️
К. Коне
77'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
Т. Чванчара
77'
ГОЛ! 4:0!
А. Плеа
Пас отдал
Д. Скалли
71'
69'
Желтая карточка
А. Вранкс
67'
Замена
В. Черны
️️️️
К. Паредес
ГОЛ! 3:0!
Ф. Онора
Пас отдал
Л. Нец
64'
55'
Замена
Б. Баку
️️️️
Я. Каминьски
54'
Замена
Л. Майер
️️️️
Т. Томаш
46'
Замена
Н. Коцца
️️️️
Рожерио
ГОЛ! 2:0!
Р. Райц
42'
33'
Желтая карточка
М. Арнольд
Желтая карточка
Н. Эльведи
29'
ГОЛ! 1:0!
Т. Чванчара
Пас отдал
Ф. Онора
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
(К)
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
40
Астер Вранкс
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К)
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
14
Ловро Майер
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Николас
25
Нец
30
Эльведи
8
Вебер
29
Скалли
5
Вайгль
21
Райц
17
Коне
9
Онора
70
Чванчара
14
Плеа
4-3-1-2
1
Кастелс
21
Меле
33
Борнау
15
Зесигер
13
Рожерио
40
Вранкс
27
Арнольд
30
Паредес
13
Каминьски
19
Винд
8
Томаш
8
Вебер
2
Чародиа
2
Чародиа
8
Вебер
17
Коне
23
Крамер
23
Крамер
17
Коне
70
Чванчара
10
Нойхаус
10
Нойхаус
70
Чванчара
14
Плеа
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
14
Плеа
13
Рожерио
31
Коцца
31
Коцца
13
Рожерио
13
Каминьски
17
Баку
17
Баку
13
Каминьски
8
Томаш
14
Майер
14
Майер
8
Томаш
30
Паредес
18
Черны
18
Черны
30
Паредес
Остались в запасе
Боруссия М
Вольфсбург
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Боруссия М - Вольфсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Вольфсбург
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+