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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вольфсбург
Боруссия М - Вольфсбург: обзор матча 20 декабря 2016
Боруссия М
20.12.2016, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Вольфсбург
52'
Т. Азар
3'
Д. Калиджиури
57'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вольфсбург
90'
+3
Замена
Р. Кнохе
️️️️
Ю. Дракслер
87'
Замена
Б. Майорал
️️️️
М. Гомес
83'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
П. Зегуйн
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Н. Эльведи
82'
Замена
А. Хан
️️️️
Л. Штиндль
72'
57'
ГОЛ! 1:2!
М. Гомес
Пас отдал
Ю. Дракслер
ГОЛ! 1:1!
Т. Азар
52'
33'
Желтая карточка
Д. Брума
Желтая карточка
Л. Штиндль
23'
12'
Желтая карточка
М. Арнольд
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Калиджиури
Пас отдал
М. Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
4
Юлиан Корб
ПП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Борха Майорал
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Зоммер
17
Вендт
23
Вестергор
30
Эльведи
15
Кристенсен
5
Штробль
81
Дауд
4
Корб
9
Азар
13
Штиндль
11
Раффаэл
2-2-3-2-1
16
Бенальо
25
Брума
38
Хорн
23
Гилявоги
14
Густаво
30
Зегуйн
27
Арнольд
31
Герхардт
20
Калиджиури
7
Дракслер
27
Гомес
13
Штиндль
28
Хан
28
Хан
13
Штиндль
30
Эльведи
18
Дрмич
18
Дрмич
30
Эльведи
7
Дракслер
31
Кнохе
31
Кнохе
7
Дракслер
30
Зегуйн
16
Блащиковски
16
Блащиковски
30
Зегуйн
27
Гомес
9
Майорал
9
Майорал
27
Гомес
Остались в запасе
Боруссия М
Вольфсбург
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
Главный тренер
Андре Шуберт
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Боруссия М - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Кампка
(Майнц)
Стадион:
Боруссия-Парк
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