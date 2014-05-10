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Вольфсбург - Боруссия М
Вольфсбург - Боруссия М: обзор матча 10 мая 2014
Вольфсбург
10.05.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия М
30'
К. Де Брюйне
68'
И. Перишич
81'
Р. Кнохе
64'
К. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия М
Замена
М. Шефер
️️️️
К. Де Брюйне
90'
+1
85'
Желтая карточка
Т. Янчке
Замена
Я. Полак
️️️️
И. Перишич
85'
ГОЛ! 3:1!
Р. Кнохе
Пас отдал
Р. Родригес
81'
73'
Замена
Б. Хргота
️️️️
Х. Аранго
70'
Замена
Г. Джака
️️️️
Х. Нордтвейт
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Виейринья
69'
ГОЛ! 2:1!
И. Перишич
68'
67'
Желтая карточка
М. Штранцль
64'
ГОЛ! 1:1!
К. Крамер
Пас отдал
Раффаэл
Желтая карточка
Налдо
49'
46'
Замена
О. Вендт
️️️️
А. Домингес
37'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Р. Кнохе
30'
19'
Желтая карточка
К. Крамер
Желтая карточка
И. Перишич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
27
Налдо
20
Виейринья
31
Кнохе
14
Густаво
27
Арнольд
28
Треш
14
Перишич
7
Де Брюйне
40
Олич
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
39
Штранцль
18
Домингес
4
Корб
23
Крамер
24
Янчке
18
Аранго
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
20
Виейринья
20
Калиджиури
20
Калиджиури
20
Виейринья
7
Де Брюйне
4
Шефер
4
Шефер
7
Де Брюйне
14
Перишич
8
Полак
8
Полак
14
Перишич
18
Домингес
17
Вендт
17
Вендт
18
Домингес
6
Нордтвейт
34
Джака
34
Джака
6
Нордтвейт
18
Аранго
10
Хргота
10
Хргота
18
Аранго
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия М
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Дитер Хекинг
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия М
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фольксваген
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