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Вольфсбург - Боруссия М
Вольфсбург - Боруссия М: обзор матча 27 апреля 2013
Вольфсбург
27.04.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия М
34'
М. Арнольд
61'
И. Олич
75'
Диего
52'
П. Млапа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия М
Замена
М. Шефер
️️️️
М. Арнольд
90'
83'
Желтая карточка
Л. де Йонг
Замена
С. Медойевич
️️️️
К. Треш
81'
Замена
Б. Дост
️️️️
И. Олич
78'
77'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
М. Ханке
76'
Замена
А. Юнес
️️️️
П. Херрманн
ГОЛ! 3:1!
Диего
Пас отдал
И. Олич
75'
70'
Замена
Б. Хргота
️️️️
П. Млапа
ГОЛ! 2:1!
И. Олич
Пас отдал
Диего
61'
52'
ГОЛ! 1:1!
П. Млапа
ГОЛ! 1:0!
М. Арнольд
Пас отдал
Диего
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
34
Слободан Медойевич
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Бенальо
31
Кнохе
20
Виейринья
27
Налдо
13
Родригес
20
Хасебе
8
Полак
28
Треш
27
Арнольд
10
Диего
40
Олич
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
18
Домингес
4
Брауверс
24
Янчке
34
Джака
3
Дамс
18
Аранго
7
Херрманн
26
Млапа
9
Ханке
27
Арнольд
4
Шефер
4
Шефер
27
Арнольд
28
Треш
34
Медойевич
34
Медойевич
28
Треш
40
Олич
12
Дост
12
Дост
40
Олич
7
Херрманн
8
Юнес
8
Юнес
7
Херрманн
9
Ханке
26
де Йонг
26
де Йонг
9
Ханке
26
Млапа
10
Хргота
10
Хргота
26
Млапа
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия М
14
Иван Перишич
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
14
Иван Перишич
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Фольксваген
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