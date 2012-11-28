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Боруссия М - Вольфсбург
Боруссия М - Вольфсбург: обзор матча 28 ноября 2012
Боруссия М
28.11.2012, среда, 23:00
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
11'
Х. Аранго
44'
Т. Янчке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вольфсбург
90'
+3
Желтая карточка
Р. Юнссон
Замена
Р. Брауверс
️️️️
Х. Аранго
89'
Замена
М. Ханке
️️️️
И. Де Камарго
81'
80'
Замена
С. Лакич
️️️️
Фагнер
Замена
П. Млапа
️️️️
П. Херрманн
71'
68'
Замена
Р. Юнссон
️️️️
И. Олич
64'
Желтая карточка
Я. Полак
59'
Замена
Виейринья
️️️️
К. Треш
ГОЛ! 2:0!
Т. Янчке
44'
Желтая карточка
Т. Янчке
38'
ГОЛ! 1:0!
Х. Аранго
Пас отдал
Х. Нордтвейт
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
7
Томас Каленберг
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
3-2-3-1-1
1
тер Стеген
18
Домингес
24
Янчке
6
Нордтвейт
17
Вендт
39
Штранцль
18
Аранго
14
Маркс
10
Рупп
7
Херрманн
9
Де Камарго
3-2-2-1-2
16
Бенальо
24
Кьер
23
Фагнер
27
Налдо
20
Хасебе
4
Шефер
28
Треш
8
Полак
10
Диего
12
Дост
40
Олич
18
Аранго
4
Брауверс
4
Брауверс
18
Аранго
9
Де Камарго
9
Ханке
9
Ханке
9
Де Камарго
7
Херрманн
26
Млапа
26
Млапа
7
Херрманн
28
Треш
20
Виейринья
20
Виейринья
28
Треш
40
Олич
10
Юнссон
10
Юнссон
40
Олич
23
Фагнер
29
Лакич
29
Лакич
23
Фагнер
Остались в запасе
Боруссия М
Вольфсбург
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Александер Ринг
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Александер Ринг
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Статистика матча Боруссия М - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Боруссия-Парк
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