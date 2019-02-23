Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вольфсбург
Боруссия М - Вольфсбург: обзор матча 23 февраля 2019
Боруссия М
23.02.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Вольфсбург
38'
Я. Герхардт
68'
А. Мехмеди
83'
А. Мехмеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вольфсбург
Желтая карточка
Л. Штиндль
87'
83'
ГОЛ! 0:3!
А. Мехмеди
Пас отдал
Д. Энтони Брукс
68'
ГОЛ! 0:2!
А. Мехмеди
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
61'
58'
Желтая карточка
Й. Брекало
38'
ГОЛ! 0:1!
Я. Герхардт
Пас отдал
Д. Руссийон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
7
Йонас Хофманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
3-2-2-3
1
Зоммер
17
Вендт
28
Гинтер
30
Эльведи
6
Закария
23
Крамер
10
Нойхаус
19
Джонсон
9
Азар
13
Штиндль
7
Херрманн
4-1-2-2-1
1
Кастелс
12
Вилльям
25
Брукс
31
Кнохе
21
Руссийон
23
Гилявоги
31
Герхардт
27
Арнольд
11
Штеффен
7
Брекало
9
Вегхорст
Остались в запасе
Боруссия М
Вольфсбург
5
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Боруссия М - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Вольфсбург
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+