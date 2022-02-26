Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вольфсбург
Боруссия М - Вольфсбург: обзор матча 26 февраля 2022
Боруссия М
26.02.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Вольфсбург
42'
М. Тюрам
82'
Б. Эмболо
6'
Й. Винд
33'
С. Борнау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Вольфсбург
90'
+3
Желтая карточка
Я. Герхардт
ГОЛ! 2:2!
Б. Эмболо
Пас отдал
А. Плеа
82'
Замена
П. Херрманн
️️️️
С. Ляйнер
81'
78'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
М. Крузе
Замена
Б. Эмболо
️️️️
М. Тюрам
77'
76'
Желтая карточка
К. Кастелс
70'
Красная карточка
М. Лакруа
Желтая карточка
Л. Байер
65'
Замена
К. Коне
️️️️
К. Крамер
61'
58'
Замена
К. Шлагер
️️️️
А. Вранкс
58'
Замена
К. Мбабу
️️️️
Б. Баку
46'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
М. Филипп
ГОЛ! 1:2!
М. Тюрам
Пас отдал
А. Плеа
42'
37'
Желтая карточка
Б. Баку
37'
Желтая карточка
М. Филипп
Желтая карточка
Я. Зоммер
34'
33'
ГОЛ! 0:2!
С. Борнау
Пас отдал
М. Филипп
6'
ГОЛ! 0:1!
Й. Винд
Пас отдал
Б. Баку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
17
Куадио Коне
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
14
Конор Носс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Зоммер
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Байер
5
Бенсебаини
23
Крамер
22
Ляйнер
10
Нойхаус
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
3-2-2-3
1
Кастелс
33
Борнау
5
Лакруа
25
Брукс
17
Баку
21
Руссийон
27
Арнольд
40
Вранкс
26
Филипп
10
Крузе
19
Винд
23
Крамер
17
Коне
17
Коне
23
Крамер
22
Ляйнер
7
Херрманн
7
Херрманн
22
Ляйнер
9
Тюрам
7
Эмболо
7
Эмболо
9
Тюрам
17
Баку
43
Мбабу
43
Мбабу
17
Баку
26
Филипп
31
Герхардт
31
Герхардт
26
Филипп
40
Вранкс
21
Шлагер
21
Шлагер
40
Вранкс
10
Крузе
11
Штеффен
11
Штеффен
10
Крузе
Остались в запасе
Боруссия М
Вольфсбург
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
12
Павао Перван
ВР
8
Феликс Нмеча
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
8
Ласло Бенеш
ЦП
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
8
Феликс Нмеча
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Боруссия М - Вольфсбург
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Вольфсбург
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+