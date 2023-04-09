Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вольфсбург
Боруссия М - Вольфсбург: обзор матча 09 апреля 2023
Боруссия М
09.04.2023, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
34'
Н. Н'Гуму
63'
М. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Вольфсбург
Замена
М. Фридрих
️️️️
Ф. Нойхаус
90'
+2
Замена
Л. Нец
️️️️
А. Плеа
90'
+2
81'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
К. Фишер
Замена
С. Ляйнер
️️️️
Д. Скалли
76'
71'
Замена
Й. Винд
️️️️
О. Мармуш
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Л. Штиндль
69'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Н. Н'Гуму
69'
ГОЛ! 2:0!
М. Тюрам
Пас отдал
А. Плеа
63'
59'
Замена
К. Паредес
️️️️
М. Арнольд
59'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Я. Герхардт
52'
Желтая карточка
М. Лакруа
ГОЛ! 1:0!
Н. Н'Гуму
Пас отдал
М. Тюрам
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
29
Оскар Фрауло
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Омлин
5
Бенсебаини
30
Эльведи
6
Итакура
29
Скалли
23
Крамер
10
Нойхаус
13
Штиндль
11
Н'Гуму
14
Плеа
9
Тюрам
4-3-2-1
1
Кастелс
2
Фишер
37
ван де Вен
5
Лакруа
6
Отавио
27
Арнольд
31
Герхардт
32
Сванберг
8
Нмеча
13
Каминьски
22
Мармуш
14
Плеа
25
Нец
25
Нец
14
Плеа
10
Нойхаус
5
Фридрих
5
Фридрих
10
Нойхаус
29
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
29
Скалли
11
Н'Гуму
17
Вольф
17
Вольф
11
Н'Гуму
13
Штиндль
7
Хофманн
7
Хофманн
13
Штиндль
27
Арнольд
30
Паредес
30
Паредес
27
Арнольд
2
Фишер
23
Гилявоги
23
Гилявоги
2
Фишер
31
Герхардт
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
31
Герхардт
22
Мармуш
19
Винд
19
Винд
22
Мармуш
Остались в запасе
Боруссия М
Вольфсбург
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Юлиан Вайгль
ОП
29
Оскар Фрауло
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Юлиан Вайгль
ОП
29
Оскар Фрауло
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Боруссия М - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Вольфсбург
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+