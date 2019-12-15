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Вольфсбург - Боруссия М
Вольфсбург - Боруссия М: обзор матча 15 декабря 2019
Вольфсбург
15.12.2019, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
13'
К. Шлагер
90+1'
М. Арнольд
15'
Б. Эмболо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия М
ГОЛ! 2:1!
М. Арнольд
90'
+1
72'
Желтая карточка
Л. Байер
Желтая карточка
К. Шлагер
71'
51'
Желтая карточка
Т. Штробль
Желтая карточка
Д. Руссийон
45'
+1
34'
Желтая карточка
Б. Эмболо
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
20'
15'
ГОЛ! 1:1!
Б. Эмболо
Пас отдал
А. Плеа
ГОЛ! 1:0!
К. Шлагер
Пас отдал
Д. Руссийон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кастелс
21
Руссийон
25
Брукс
31
Кнохе
43
Мбабу
23
Гилявоги
27
Арнольд
21
Шлагер
27
Са
11
Штеффен
9
Вегхорст
4-1-1-1-3
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Бенсебаини
5
Штробль
8
Бенеш
7
Хофманн
14
Плеа
7
Эмболо
9
Тюрам
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия М
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
7
Патрик Херрманн
ПВ
13
Ларс Штиндль
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
13
Ларс Штиндль
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия М
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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