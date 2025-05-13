Финал Кубка Италии состоится 14 мая на Олимпийском стадионе, где «Милан» встретится с «Болоньей». Обе команды в порядке, особенно «Милан», который уверенно прошeл «Интер» в полуфинале. «Болонья» также добралась до решающей стадии благодаря сбалансированной игре, но фаворитом остаeтся клуб из Милана, обладающий более стабильной атакой и лучшими показателями по ходу турнира. Ожидается матч с контролем от «Милана» и осторожной игрой со стороны соперника, который не станет раскрывать оборону с первых минут.

«Милан»

Команда не проигрывает три кубковых матча подряд и выиграла четыре последних встречи во всех турнирах. В пяти последних играх «Милан» забил 10 голов и пропустил всего 3. Структура игры налажена: команда уверенно начинает матчи, контролирует центр поля и регулярно создаeт моменты. Главной силой остаeтся коллективный темп и скорость переходов, особенно при фланговых атаках. В Кубке «Милан» демонстрирует зрелый стиль и почти не допускает потерь концентрации.

«Болонья»

«Болонья» выиграла 4 последних матча в Кубке Италии, каждый раз забивая. Но защита нестабильна: 5 голов пропущено за 5 игр. Команда играет надeжно в позиционной обороне, но уязвима при активной игре соперника. В атаке полагается на фланги и простые розыгрыши. Против «Милана» план на игру будет сдержанным, с попытками использовать редкие моменты. Уровень индивидуального класса заметно ниже, что может стать решающим фактором.

Факты о командах

«Милан»

Побеждает в 4 матчах подряд

Забивает в среднем 2.0 гола, пропускает 0.6

Не проигрывает в Кубке 3 игры

«Болонья»

4 победы подряд в Кубке

В среднем забивает 1.0 гола, пропускает также 1.0

Играет надeжно, но не всегда стабильно

Личные встречи 66% (21) 25% (8) 9% (3) 60 Забитых мячей 27 1.88 В среднем за матч 0.84 5:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 3:3 Италия. Серия А, 36 тур Милан 3 : 1 Болонья Италия. Серия А, 9 тур Болонья 2 : 1 Милан Италия. Серия А, 22 тур Милан 2 : 2 Болонья Италия. Серия А, 1 тур Болонья 0 : 2 Милан Италия. Серия А, 30 тур Болонья 1 : 1 Милан Италия. Серия А, 3 тур Милан 2 : 0 Болонья Италия. Серия А, 31 тур Милан 0 : 0 Болонья Италия. Серия А, 9 тур Болонья 2 : 4 Милан Италия. Серия А, 20 тур Болонья 1 : 2 Милан Италия. Серия А, 1 тур Милан 2 : 0 Болонья Италия. Серия А, 34 тур Милан 5 : 1 Болонья Италия. Серия А, 15 тур Болонья 2 : 3 Милан Италия. Серия А, 35 тур Милан 2 : 1 Болонья Италия. Серия А, 16 тур Болонья 0 : 0 Милан Италия. Серия А, 35 тур Болонья 1 : 2 Милан Италия. Серия А, 16 тур Милан 2 : 1 Болонья Италия. Серия А, 37 тур Милан 3 : 0 Болонья Италия. Серия А, 18 тур Болонья 0 : 1 Милан Италия. Серия А, 37 тур Болонья 0 : 1 Милан Италия. Серия А, 18 тур Милан 0 : 1 Болонья Италия. Серия А, 24 тур Милан 1 : 0 Болонья Италия. Серия А, 5 тур Болонья 3 : 3 Милан Италия. Серия А, 21 тур Милан 2 : 1 Болонья Италия. Серия А, 2 тур Болонья 1 : 3 Милан Италия. Серия А, 34 тур Милан 1 : 1 Болонья Италия. Серия А, 15 тур Болонья 2 : 2 Милан Италия. Серия А, 35 тур Милан 1 : 0 Болонья Италия. Серия А, 16 тур Болонья 0 : 3 Милан Италия. Серия А, 23 тур Болонья 0 : 0 Милан Италия. Серия А, 4 тур Милан 1 : 0 Болонья Италия. Серия А, 20 тур Болонья 1 : 4 Милан Италия. Серия А, 1 тур Милан 1 : 2 Болонья

Прогноз на матч «Милан» – «Болонья»

Форма и класс «Милана» выше, команда опытнее и организованнее. «Болонья» борется, но вряд ли способна держать темп весь матч. Предполагаем, что «Милан» забьeт в каждом из таймов, контролируя игру. Прогноз – 2:0, спокойная победа фаворита без нервной концовки.

Рекомендованные ставки и коэффициенты