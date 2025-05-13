Финал Кубка Италии состоится 14 мая на Олимпийском стадионе, где «Милан» встретится с «Болоньей». Обе команды в порядке, особенно «Милан», который уверенно прошeл «Интер» в полуфинале. «Болонья» также добралась до решающей стадии благодаря сбалансированной игре, но фаворитом остаeтся клуб из Милана, обладающий более стабильной атакой и лучшими показателями по ходу турнира. Ожидается матч с контролем от «Милана» и осторожной игрой со стороны соперника, который не станет раскрывать оборону с первых минут.
«Милан»
Команда не проигрывает три кубковых матча подряд и выиграла четыре последних встречи во всех турнирах. В пяти последних играх «Милан» забил 10 голов и пропустил всего 3. Структура игры налажена: команда уверенно начинает матчи, контролирует центр поля и регулярно создаeт моменты. Главной силой остаeтся коллективный темп и скорость переходов, особенно при фланговых атаках. В Кубке «Милан» демонстрирует зрелый стиль и почти не допускает потерь концентрации.
«Болонья»
«Болонья» выиграла 4 последних матча в Кубке Италии, каждый раз забивая. Но защита нестабильна: 5 голов пропущено за 5 игр. Команда играет надeжно в позиционной обороне, но уязвима при активной игре соперника. В атаке полагается на фланги и простые розыгрыши. Против «Милана» план на игру будет сдержанным, с попытками использовать редкие моменты. Уровень индивидуального класса заметно ниже, что может стать решающим фактором.
Факты о командах
«Милан»
- Побеждает в 4 матчах подряд
- Забивает в среднем 2.0 гола, пропускает 0.6
- Не проигрывает в Кубке 3 игры
«Болонья»
- 4 победы подряд в Кубке
- В среднем забивает 1.0 гола, пропускает также 1.0
- Играет надeжно, но не всегда стабильно
Прогноз на матч «Милан» – «Болонья»
Форма и класс «Милана» выше, команда опытнее и организованнее. «Болонья» борется, но вряд ли способна держать темп весь матч. Предполагаем, что «Милан» забьeт в каждом из таймов, контролируя игру. Прогноз – 2:0, спокойная победа фаворита без нервной концовки.
Рекомендованные ставки и коэффициенты
- Точный счeт 2:0 в пользу «Милана» – коэффициент 5.80
- Победа «Милана» – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.65