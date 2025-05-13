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Прогноз на точный счет матча «Милан» – «Болонья»: Кубок Италии, финал, 14 мая 2025

13 мая 2025 10:03
Милан - Болонья
14 мая 2025, среда 22:00 | Италия. Кубок, Финал
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5.8
Точный счёт 2:0 в пользу «Милана»
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Финал Кубка Италии состоится 14 мая на Олимпийском стадионе, где «Милан» встретится с «Болоньей». Обе команды в порядке, особенно «Милан», который уверенно прошeл «Интер» в полуфинале. «Болонья» также добралась до решающей стадии благодаря сбалансированной игре, но фаворитом остаeтся клуб из Милана, обладающий более стабильной атакой и лучшими показателями по ходу турнира. Ожидается матч с контролем от «Милана» и осторожной игрой со стороны соперника, который не станет раскрывать оборону с первых минут.

«Милан»

Команда не проигрывает три кубковых матча подряд и выиграла четыре последних встречи во всех турнирах. В пяти последних играх «Милан» забил 10 голов и пропустил всего 3. Структура игры налажена: команда уверенно начинает матчи, контролирует центр поля и регулярно создаeт моменты. Главной силой остаeтся коллективный темп и скорость переходов, особенно при фланговых атаках. В Кубке «Милан» демонстрирует зрелый стиль и почти не допускает потерь концентрации.

«Болонья»

«Болонья» выиграла 4 последних матча в Кубке Италии, каждый раз забивая. Но защита нестабильна: 5 голов пропущено за 5 игр. Команда играет надeжно в позиционной обороне, но уязвима при активной игре соперника. В атаке полагается на фланги и простые розыгрыши. Против «Милана» план на игру будет сдержанным, с попытками использовать редкие моменты. Уровень индивидуального класса заметно ниже, что может стать решающим фактором.

Факты о командах

«Милан»

  • Побеждает в 4 матчах подряд
  • Забивает в среднем 2.0 гола, пропускает 0.6
  • Не проигрывает в Кубке 3 игры

«Болонья»

  • 4 победы подряд в Кубке
  • В среднем забивает 1.0 гола, пропускает также 1.0
  • Играет надeжно, но не всегда стабильно

Личные встречи
66% (21)
25% (8)
9% (3)
60
Забитых мячей
27
1.88
В среднем за матч
0.84
5:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
3 : 1
09.05.2025
Болонья
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
2 : 1
27.02.2025
Милан
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
2 : 2
27.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 2
21.08.2023
Милан
Италия. Серия А, 30 тур
Болонья
1 : 1
15.04.2023
Милан
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
2 : 0
27.08.2022
Болонья
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
0 : 0
04.04.2022
Болонья
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
2 : 4
23.10.2021
Милан
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1 : 2
30.01.2021
Милан
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
2 : 0
21.09.2020
Болонья
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
5 : 1
18.07.2020
Болонья
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
2 : 3
08.12.2019
Милан
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
2 : 1
06.05.2019
Болонья
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
0 : 0
18.12.2018
Милан
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
1 : 2
29.04.2018
Милан
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
2 : 1
10.12.2017
Болонья
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
3 : 0
21.05.2017
Болонья
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
0 : 1
08.02.2017
Милан
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
0 : 1
07.05.2016
Милан
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0 : 1
06.01.2016
Болонья
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
1 : 0
14.02.2014
Болонья
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
3 : 3
25.09.2013
Милан
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
2 : 1
20.01.2013
Болонья
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
1 : 3
01.09.2012
Милан
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
1 : 1
22.04.2012
Болонья
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
2 : 2
11.12.2011
Милан
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
1 : 0
01.05.2011
Болонья
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
0 : 3
12.12.2010
Милан
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
0 : 0
07.02.2010
Милан
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
1 : 0
20.09.2009
Болонья
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1 : 4
25.01.2009
Милан
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
1 : 2
31.08.2008
Болонья
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Прогноз на матч «Милан» – «Болонья»

Форма и класс «Милана» выше, команда опытнее и организованнее. «Болонья» борется, но вряд ли способна держать темп весь матч. Предполагаем, что «Милан» забьeт в каждом из таймов, контролируя игру. Прогноз – 2:0, спокойная победа фаворита без нервной концовки.

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Милана» – коэффициент 5.80
  • Победа «Милана» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.65

5.8
Точный счёт 2:0 в пользу «Милана»
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Автор: Мещеряков Денис
Италия. Кубок Болонья Милан
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