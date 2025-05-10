11 мая на стадионе «Бай-Арена» состоится важнейший матч 33-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Боруссией Д». Обе команды демонстрируют стабильную форму и продолжают борьбу за места в еврокубках. «Байер» стремится сохранить второе место, а дортмундцы активно догоняют зону Лиги чемпионов. Нас ждет яркая встреча двух атакующих коллективов.
«Байер»
«Байер» подходит к игре на втором месте с 68 очками после 32 туров. Команда не проигрывает 7 матчей подряд, а за последние 5 игр забила 6 голов и пропустила всего 3. Патрик Шик остается главной ударной силой атаки с 25 мячами в 43 матчах. Коллектив уверенно играет дома и показывает хорошую дисциплину в обороне, что подтверждается средней пропущенных – всего 0.60 гола за игру за последние 5 матчей. Однако результативность в последних турах снизилась, что видно по трeм подряд матчам с забитыми, но скромными показателями.
«Боруссия Д»
«Боруссия Д» демонстрирует отличную атакующую форму: команда забила 15 голов в последних 5 матчах и одержала 3 победы подряд. Сейчас у дортмундцев 51 очко и 5-е место, но они уверены в своих силах, особенно после недавней победы над «Вольфсбургом» 4:0. Серу Гирасси забил уже 32 мяча в 43 играх и является ключевой фигурой в нападении. Тем не менее оборона оставляет вопросы: 7 пропущенных за последние 5 встреч и серия из 11 матчей с пропущенными голами из 13 последних подтверждают проблемы в защите.
Факты о командах:
«Байер»
- Не проигрывает 7 матчей подряд.
- Забивает в 3 последних матчах.
- Средние показатели: 1.20 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (5 последних игр).
«Боруссия Д»
- Побеждает в 4 последних матчах.
- Забивает в 6 последних матчах.
- Средние показатели: 3.00 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите (5 последних игр).
Прогноз на матч «Байер» – «Боруссия Д»
Матч обещает быть напряжeнным и богатым на голевые моменты. Обе команды стабильно забивают, но при этом допускают ошибки в защите. «Боруссия Д» показывает лучшую форму в атаке, однако «Байер» силен дома и способен навязать борьбу. Сценарий с забитыми мячами с обеих сторон выглядит наиболее вероятным. С учетом статистики и текущей формы, ожидаем результативную ничью.
Прогноз на точный счет: 2:2.
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 2:2 – коэффициент 8.00
- Обе команды забьют и ТБ 2.5 – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Боруссия Д» больше 1.5 – коэффициент 2.10