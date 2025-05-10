11 мая на стадионе «Бай-Арена» состоится важнейший матч 33-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Боруссией Д». Обе команды демонстрируют стабильную форму и продолжают борьбу за места в еврокубках. «Байер» стремится сохранить второе место, а дортмундцы активно догоняют зону Лиги чемпионов. Нас ждет яркая встреча двух атакующих коллективов.

«Байер»

«Байер» подходит к игре на втором месте с 68 очками после 32 туров. Команда не проигрывает 7 матчей подряд, а за последние 5 игр забила 6 голов и пропустила всего 3. Патрик Шик остается главной ударной силой атаки с 25 мячами в 43 матчах. Коллектив уверенно играет дома и показывает хорошую дисциплину в обороне, что подтверждается средней пропущенных – всего 0.60 гола за игру за последние 5 матчей. Однако результативность в последних турах снизилась, что видно по трeм подряд матчам с забитыми, но скромными показателями.

«Боруссия Д»

«Боруссия Д» демонстрирует отличную атакующую форму: команда забила 15 голов в последних 5 матчах и одержала 3 победы подряд. Сейчас у дортмундцев 51 очко и 5-е место, но они уверены в своих силах, особенно после недавней победы над «Вольфсбургом» 4:0. Серу Гирасси забил уже 32 мяча в 43 играх и является ключевой фигурой в нападении. Тем не менее оборона оставляет вопросы: 7 пропущенных за последние 5 встреч и серия из 11 матчей с пропущенными голами из 13 последних подтверждают проблемы в защите.

Факты о командах:

«Байер»

Не проигрывает 7 матчей подряд.

Забивает в 3 последних матчах.

Средние показатели: 1.20 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (5 последних игр).

«Боруссия Д»

Побеждает в 4 последних матчах.

Забивает в 6 последних матчах.

Средние показатели: 3.00 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите (5 последних игр).

Личные встречи 22% (8) 25% (9) 53% (19) 48 Забитых мячей 74 1.33 В среднем за матч 2.06 5:2 Крупнейшая победа 6:2 Самый результативный матч: 6:2 Самая крупная ничья: 2:2 Германия. Бундеслига, 33 тур Байер 2 : 4 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 16 тур Боруссия Д 2 : 3 Байер Германия. Бундеслига, 30 тур Боруссия Д 1 : 1 Байер Германия. Бундеслига, 13 тур Байер 1 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 18 тур Байер 0 : 2 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 1 тур Боруссия Д 1 : 0 Байер Германия. Бундеслига, 21 тур Боруссия Д 2 : 5 Байер Германия. Бундеслига, 4 тур Байер 3 : 4 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 34 тур Боруссия Д 3 : 1 Байер Германия. Бундеслига, 17 тур Байер 2 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 21 тур Байер 4 : 3 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 4 тур Боруссия Д 4 : 0 Байер Германия. Бундеслига, 23 тур Боруссия Д 3 : 2 Байер Германия. Бундеслига, 6 тур Байер 2 : 4 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 31 тур Боруссия Д 4 : 0 Байер Германия. Бундеслига, 14 тур Байер 1 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 23 тур Боруссия Д 6 : 2 Байер Германия. Бундеслига, 6 тур Байер 2 : 0 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 22 тур Байер 0 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 5 тур Боруссия Д 3 : 0 Байер Германия. Бундеслига, 18 тур Байер 0 : 0 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 1 тур Боруссия Д 0 : 2 Байер Германия. Бундеслига, 32 тур Байер 2 : 2 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 15 тур Боруссия Д 0 : 1 Байер Германия. Бундеслига, 20 тур Байер 2 : 3 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 3 тур Боруссия Д 3 : 0 Байер Германия. Бундеслига, 21 тур Боруссия Д 1 : 0 Байер Германия. Бундеслига, 4 тур Байер 0 : 0 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 18 тур Байер 1 : 3 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 1 тур Боруссия Д 0 : 2 Байер Германия. Бундеслига, 27 тур Боруссия Д 3 : 0 Байер Германия. Бундеслига, 10 тур Байер 1 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 18 тур Боруссия Д 1 : 1 Байер Германия. Бундеслига, 1 тур Байер 2 : 3 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 27 тур Боруссия Д 2 : 1 Байер Германия. Бундеслига, 10 тур Байер 2 : 2 Боруссия Д

Прогноз на матч «Байер» – «Боруссия Д»

Матч обещает быть напряжeнным и богатым на голевые моменты. Обе команды стабильно забивают, но при этом допускают ошибки в защите. «Боруссия Д» показывает лучшую форму в атаке, однако «Байер» силен дома и способен навязать борьбу. Сценарий с забитыми мячами с обеих сторон выглядит наиболее вероятным. С учетом статистики и текущей формы, ожидаем результативную ничью.

Прогноз на точный счет: 2:2.

Рекомендованные ставки: