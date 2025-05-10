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Прогноз на точный счет матча «Байер» – «Боруссия Д»: Бундеслига, 11 мая 2025

10 мая 2025 10:17
Байер - Боруссия Д
11 мая 2025, воскресенье 16:30 | Германия. Бундеслига, 33 тур
Перейти в онлайн матча
8.0
Точный счет 2:2
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11 мая на стадионе «Бай-Арена» состоится важнейший матч 33-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Боруссией Д». Обе команды демонстрируют стабильную форму и продолжают борьбу за места в еврокубках. «Байер» стремится сохранить второе место, а дортмундцы активно догоняют зону Лиги чемпионов. Нас ждет яркая встреча двух атакующих коллективов.

«Байер»

«Байер» подходит к игре на втором месте с 68 очками после 32 туров. Команда не проигрывает 7 матчей подряд, а за последние 5 игр забила 6 голов и пропустила всего 3. Патрик Шик остается главной ударной силой атаки с 25 мячами в 43 матчах. Коллектив уверенно играет дома и показывает хорошую дисциплину в обороне, что подтверждается средней пропущенных – всего 0.60 гола за игру за последние 5 матчей. Однако результативность в последних турах снизилась, что видно по трeм подряд матчам с забитыми, но скромными показателями.

«Боруссия Д»

«Боруссия Д» демонстрирует отличную атакующую форму: команда забила 15 голов в последних 5 матчах и одержала 3 победы подряд. Сейчас у дортмундцев 51 очко и 5-е место, но они уверены в своих силах, особенно после недавней победы над «Вольфсбургом» 4:0. Серу Гирасси забил уже 32 мяча в 43 играх и является ключевой фигурой в нападении. Тем не менее оборона оставляет вопросы: 7 пропущенных за последние 5 встреч и серия из 11 матчей с пропущенными голами из 13 последних подтверждают проблемы в защите.

Факты о командах:

«Байер»

  • Не проигрывает 7 матчей подряд.
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • Средние показатели: 1.20 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (5 последних игр).

«Боруссия Д»

  • Побеждает в 4 последних матчах.
  • Забивает в 6 последних матчах.
  • Средние показатели: 3.00 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите (5 последних игр).

Личные встречи
22% (8)
25% (9)
53% (19)
48
Забитых мячей
74
1.33
В среднем за матч
2.06
5:2
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
2 : 4
11.05.2025
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия Д
2 : 3
10.01.2025
Байер
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия Д
1 : 1
21.04.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 13 тур
Байер
1 : 1
03.12.2023
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
0 : 2
29.01.2023
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
1 : 0
06.08.2022
Байер
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
2 : 5
06.02.2022
Байер
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
3 : 4
11.09.2021
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия Д
3 : 1
22.05.2021
Байер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
2 : 1
19.01.2021
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
4 : 3
08.02.2020
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия Д
4 : 0
14.09.2019
Байер
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия Д
3 : 2
24.02.2019
Байер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
2 : 4
29.09.2018
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия Д
4 : 0
21.04.2018
Байер
Германия. Бундеслига, 14 тур
Байер
1 : 1
02.12.2017
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия Д
6 : 2
04.03.2017
Байер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
2 : 0
01.10.2016
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 22 тур
Байер
0 : 1
21.02.2016
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
3 : 0
20.09.2015
Байер
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
0 : 0
31.01.2015
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
0 : 2
23.08.2014
Байер
Германия. Бундеслига, 32 тур
Байер
2 : 2
26.04.2014
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия Д
0 : 1
07.12.2013
Байер
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
2 : 3
03.02.2013
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
3 : 0
15.09.2012
Байер
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
1 : 0
11.02.2012
Байер
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
0 : 0
27.08.2011
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
1 : 3
14.01.2011
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
0 : 2
22.08.2010
Байер
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия Д
3 : 0
20.03.2010
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
1 : 1
23.10.2009
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия Д
1 : 1
31.01.2009
Байер
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер
2 : 3
16.08.2008
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия Д
2 : 1
06.04.2008
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
2 : 2
20.10.2007
Боруссия Д
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Прогноз на матч «Байер» – «Боруссия Д»

Матч обещает быть напряжeнным и богатым на голевые моменты. Обе команды стабильно забивают, но при этом допускают ошибки в защите. «Боруссия Д» показывает лучшую форму в атаке, однако «Байер» силен дома и способен навязать борьбу. Сценарий с забитыми мячами с обеих сторон выглядит наиболее вероятным. С учетом статистики и текущей формы, ожидаем результативную ничью.

Прогноз на точный счет: 2:2.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:2 – коэффициент 8.00
  • Обе команды забьют и ТБ 2.5 – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Боруссия Д» больше 1.5 – коэффициент 2.10

8.0
Точный счет 2:2
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Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Боруссия Д Байер
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