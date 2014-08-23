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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Байер
Боруссия Д - Байер: обзор матча 23 августа 2014
Боруссия Д
23.08.2014, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Байер
1'
К. Беллараби
90+5'
Ш. Кисслинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Байер
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
К. Беллараби
80'
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Х. Чалханоглу
76'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Х. Сон
Замена
Й. Хофманн
️️️️
М. Ройс
75'
Замена
К. Гросскройц
️️️️
М. Йойич
75'
Желтая карточка
М. Йойич
64'
61'
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
С. Рольфес
51'
Желтая карточка
О. Топрак
45'
Желтая карточка
Т. Едвай
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Беллараби
Пас отдал
С. Бениш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Гонсало Кастро
ОП
6
Симон Рольфес
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
31
Мицуру Маруока
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Халед Нарей
ПВ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Юлиан Брандт
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Лангерак
37
Дурм
19
Папастатопулос
28
Гинтер
26
Пищек
5
Кель
22
Мхитарян
18
Йойич
18
Ройс
7
Обамеянг
9
Иммобиле
4-2-1-2-1
1
Лено
4
Едвай
21
Топрак
4
Спахич
17
Бениш
8
Кастро
6
Рольфес
10
Чалханоглу
38
Беллараби
7
Сон
11
Кисслинг
18
Ройс
7
Хофманн
7
Хофманн
18
Ройс
18
Йойич
6
Гросскройц
6
Гросскройц
18
Йойич
10
Чалханоглу
14
Пападопулос
14
Пападопулос
10
Чалханоглу
6
Рольфес
7
Райнарц
7
Райнарц
6
Рольфес
7
Сон
8
Брандт
8
Брандт
7
Сон
Остались в запасе
Боруссия Д
Байер
31
Мицуру Маруока
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
31
Мицуру Маруока
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Боруссия Д - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:25 (прямая)
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