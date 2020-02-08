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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия Д
Байер - Боруссия Д: обзор матча 08 февраля 2020
Байер
08.02.2020, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
4 : 3
Завершен
Боруссия Д
20'
К. Фолланд
43'
К. Фолланд
81'
Л. Бэйли
82'
Л. Бендер
22'
М. Хуммельс
33'
Э. Джан
65'
Р. Геррейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия Д
Замена
А. Драгович
️️️️
Н. Амири
89'
87'
Замена
М. Гетце
️️️️
Э. Джан
86'
Замена
Т. Азар
️️️️
М. Аканджи
ГОЛ! 4:3!
Л. Бендер
Пас отдал
Д. Синкгравен
82'
ГОЛ! 3:3!
Л. Бэйли
Пас отдал
Д. Синкгравен
81'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
М. Диаби
71'
Желтая карточка
К. Фолланд
67'
65'
ГОЛ! 2:3!
Р. Геррейру
Пас отдал
А. Хакими
46'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Ю. Брандт
Замена
М. Вайзер
️️️️
К. Беллараби
46'
ГОЛ! 2:2!
К. Фолланд
Пас отдал
Д. Та
43'
39'
Желтая карточка
Р. Геррейру
Желтая карточка
Л. Бендер
35'
33'
ГОЛ! 1:2!
Э. Джан
22'
ГОЛ! 1:1!
М. Хуммельс
Пас отдал
Д. Санчо
ГОЛ! 1:0!
К. Фолланд
Пас отдал
Н. Амири
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
20
Адриан Станилевич
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
27
Марио Гетце
АП
3-2-1-2-2
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Бендер
24
Синкгравен
8
Бендер
10
Амири
19
Диаби
38
Беллараби
31
Фолланд
29
Хаверц
3-3-1-2-1
1
Бюрки
15
Хуммельс
25
Аканджи
23
Загаду
2
Хакими
23
Джан
22
Геррейру
28
Витсель
19
Санчо
8
Брандт
9
Холанд
10
Амири
15
Драгович
15
Драгович
10
Амири
38
Беллараби
8
Вайзер
8
Вайзер
38
Беллараби
19
Диаби
17
Бэйли
17
Бэйли
19
Диаби
8
Брандт
10
Рейна
10
Рейна
8
Брандт
23
Джан
27
Гетце
27
Гетце
23
Джан
25
Аканджи
9
Азар
9
Азар
25
Аканджи
Остались в запасе
Байер
Боруссия Д
36
Никлас Ломб
ВР
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
20
Адриан Станилевич
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
20
Адриан Станилевич
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Байер - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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