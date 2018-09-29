Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия Д
Байер - Боруссия Д: обзор матча 29 сентября 2018
Байер
29.09.2018, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 4
Завершен
Боруссия Д
9'
М. Вайзер
39'
Д. Та
65'
Я. Брун-Ларсен
69'
М. Ройс
86'
П. Алькасер
90+4'
П. Алькасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия Д
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
П. Алькасер
Желтая карточка
Венделл
88'
86'
ГОЛ! 2:3!
П. Алькасер
Пас отдал
А. Хакими
Замена
Паулиньо
️️️️
Ю. Брандт
79'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Л. Аларио
70'
69'
ГОЛ! 2:2!
М. Ройс
Пас отдал
Д. Санчо
Замена
Т. Едвай
️️️️
М. Вайзер
69'
68'
Замена
Д. Санчо
️️️️
К. Пулишич
65'
ГОЛ! 2:1!
Я. Брун-Ларсен
63'
Замена
П. Алькасер
️️️️
М. Филипп
46'
Замена
М. Дауд
️️️️
Т. Делэни
ГОЛ! 2:0!
Д. Та
Пас отдал
С. Бендер
39'
ГОЛ! 1:0!
М. Вайзер
9'
6'
Желтая карточка
Т. Делэни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
8
Сэм Шрек
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Градецки
8
Бендер
5
Бендер
4
Та
18
Венделл
8
Вайзер
31
Кор
8
Брандт
29
Хаверц
31
Фолланд
27
Аларио
4-1-1-3-1
1
Бюрки
2
Хакими
22
Диалло
23
Загаду
25
Аканджи
27
Делэни
28
Витсель
11
Пулишич
18
Ройс
7
Брун-Ларсен
26
Филипп
8
Брандт
10
Паулиньо
10
Паулиньо
8
Брандт
8
Вайзер
4
Едвай
4
Едвай
8
Вайзер
27
Аларио
17
Бэйли
17
Бэйли
27
Аларио
11
Пулишич
19
Санчо
19
Санчо
11
Пулишич
27
Делэни
81
Дауд
81
Дауд
27
Делэни
26
Филипп
9
Алькасер
9
Алькасер
26
Филипп
Остались в запасе
Байер
Боруссия Д
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Остались в запасе
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Байер - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Байер
Боруссия Д
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:06
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:56
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:06
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:56
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+