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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Байер
Боруссия Д - Байер: обзор матча 22 августа 2010
Боруссия Д
22.08.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Байер
19'
Т. Барнетта
22'
Р. Аугусто
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Байер
Замена
Д. Швааб
️️️️
Р. Аугусто
Замена
Д. Рангелов
️️️️
П. Овомойела
Замена
Л. Бендер
️️️️
Т. Барнетта
Замена
Л. Пищек
️️️️
К. Гросскройц
Замена
Р. Левандовски
️️️️
С. Кель
ГОЛ! 0:2!
Р. Аугусто
19'
ГОЛ! 0:1!
Т. Барнетта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
(К)
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Сами Хююпя
(К)
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Байер
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
4-1-2-2-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
3
Суботич
15
Хуммельс
22
Овомойела
5
Кель
6
Гросскройц
8
Шахин
27
Гетце
10
Кагава
10
Барриос
4-4-2
15
Адлер
21
Вида
4
Хююпя
7
Райнарц
3
Кадлец
7
Аугусто
13
Баллак
8
Кастро
10
Барнетта
11
Кисслинг
9
Дердийок
6
Гросскройц
26
Пищек
26
Пищек
6
Гросскройц
5
Кель
9
Левандовски
9
Левандовски
5
Кель
22
Овомойела
9
Рангелов
9
Рангелов
22
Овомойела
7
Аугусто
5
Швааб
5
Швааб
7
Аугусто
10
Барнетта
8
Бендер
8
Бендер
10
Барнетта
Видаль
5
Балич
5
Балич
Видаль
Остались в запасе
Боруссия Д
Байер
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Остались в запасе
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Боруссия Д - Байер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ Плюс футбол" - 19:25 (прямая)
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