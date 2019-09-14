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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Байер
Боруссия Д - Байер: обзор матча 14 сентября 2019
Боруссия Д
14.09.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Байер
28'
П. Алькасер
50'
М. Ройс
83'
Р. Геррейру
90'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Байер
ГОЛ! 4:0!
М. Ройс
Пас отдал
Я. Брун-Ларсен
90'
85'
Желтая карточка
К. Хаверц
ГОЛ! 3:0!
Р. Геррейру
83'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
П. Алькасер
79'
78'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Ч. Арангис
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
А. Витсель
78'
73'
Замена
М. Диаби
️️️️
К. Беллараби
Замена
Т. Азар
️️️️
Ю. Брандт
61'
52'
Желтая карточка
Венделл
ГОЛ! 2:0!
М. Ройс
Пас отдал
Д. Санчо
50'
46'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Н. Амири
35'
Желтая карточка
Н. Амири
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
Пас отдал
А. Хакими
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бюрки
22
Геррейру
25
Аканджи
15
Хуммельс
2
Хакими
27
Делэни
28
Витсель
8
Брандт
18
Ройс
19
Санчо
9
Алькасер
4-1-2-1-2
1
Градецки
8
Бендер
5
Бендер
4
Та
18
Венделл
14
Баумгартлингер
10
Амири
20
Арангис
38
Беллараби
29
Хаверц
31
Фолланд
9
Алькасер
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
9
Алькасер
28
Витсель
5
Вайгль
5
Вайгль
28
Витсель
8
Брандт
9
Азар
9
Азар
8
Брандт
38
Беллараби
19
Диаби
19
Диаби
38
Беллараби
20
Арангис
27
Аларио
27
Аларио
20
Арангис
10
Амири
17
Бэйли
17
Бэйли
10
Амири
Остались в запасе
Боруссия Д
Байер
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Боруссия Д - Байер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
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