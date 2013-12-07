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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Байер
Боруссия Д - Байер: обзор матча 07 декабря 2013
Боруссия Д
07.12.2013, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Байер
18'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Байер
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
Вторая желтая
С. Папастатопулос
90'
+2
89'
Замена
Д. Кор
️️️️
Г. Кастро
82'
Замена
Ф. Вольшайд
️️️️
Х. Сон
Замена
Л. Пищек
️️️️
Н. Шахин
82'
80'
Желтая карточка
Г. Кастро
80'
Красная карточка
Э. Спахич
78'
Замена
Р. Крузе
️️️️
Й. Хегелер
Желтая карточка
С. Папастатопулос
69'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Я. Блащиковски
67'
Замена
М. Ройс
️️️️
С. Бендер
63'
61'
Желтая карточка
Э. Джан
58'
Желтая карточка
Й. Хегелер
18'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Байер
1
Бернд Лено
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
13
Йенс Хегелер
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
18
Марко Ройс
АП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-4-2
1
Вайденфеллер
2
Фридрих
19
Папастатопулос
5
Бендер
37
Дурм
6
Гросскройц
22
Мхитарян
8
Шахин
16
Блащиковски
9
Левандовски
7
Обамеянг
4-1-3-1-1
1
Лено
2
Донати
4
Спахич
21
Топрак
8
Бендер
23
Джан
13
Хегелер
6
Рольфес
8
Кастро
7
Сон
11
Кисслинг
16
Блащиковски
7
Хофманн
7
Хофманн
16
Блащиковски
8
Шахин
26
Пищек
26
Пищек
8
Шахин
5
Бендер
18
Ройс
18
Ройс
5
Бендер
7
Сон
2
Вольшайд
2
Вольшайд
7
Сон
8
Кастро
31
Кор
31
Кор
8
Кастро
13
Хегелер
10
Крузе
10
Крузе
13
Хегелер
Остались в запасе
Боруссия Д
Байер
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Себастьян Кель
ОП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Давид Йеллделл
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Себастьян Кель
ОП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Сами Хююпя
Статистика матча Боруссия Д - Байер
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 21:25 (прямая)
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