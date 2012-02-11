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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Байер
Боруссия Д - Байер: обзор матча 11 февраля 2012
Боруссия Д
11.02.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Байер
45'
С. Кагава
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Байер
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Кагава
Замена
И. Перишич
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Л. Барриос
️️️️
Р. Левандовски
Замена
К. Беллараби
️️️️
В. Чорлука
Замена
Р. Аугусто
️️️️
С. Рольфес
ГОЛ! 1:0!
С. Кагава
Пас отдал
Я. Блащиковски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛВ
5
Себастьян Кель
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Байер
1
Бернд Лено
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЛП
7
Штефан Райнарц
ЦП
6
Симон Рольфес
ПП
20
Андре Шюррле
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
10
Микаэль Ортега
ПВ
38
Карим Беллараби
ПВ
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
5
Бендер
3
Суботич
29
Шмельцер
26
Пищек
5
Кель
6
Гросскройц
10
Кагава
16
Блащиковски
9
Левандовски
3-2-3-2
1
Лено
8
Бендер
2
Фридрих
5
Швааб
14
Чорлука
5
Очипка
6
Рольфес
7
Райнарц
8
Кастро
11
Кисслинг
20
Шюррле
16
Блащиковски
14
Перишич
14
Перишич
16
Блащиковски
10
Кагава
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
10
Кагава
9
Левандовски
10
Барриос
10
Барриос
9
Левандовски
6
Рольфес
7
Аугусто
7
Аугусто
6
Рольфес
14
Чорлука
38
Беллараби
38
Беллараби
14
Чорлука
Остались в запасе
Боруссия Д
Байер
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
10
Микаэль Ортега
ПВ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
10
Микаэль Ортега
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Боруссия Д - Байер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 18:25 (прямая)
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