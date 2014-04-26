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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия Д
Байер - Боруссия Д: обзор матча 26 апреля 2014
Байер
26.04.2014, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия Д
7'
Л. Бендер
35'
Г. Кастро
29'
О. Кирх
39'
М. Ройс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия Д
90'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Р. Левандовски
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Ш. Кисслинг
84'
83'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
М. Йойич
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Ю. Брандт
81'
Замена
С. Рольфес
️️️️
Г. Кастро
81'
75'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Г. Мхитарян
Желтая карточка
Э. Спахич
52'
48'
Желтая карточка
Р. Левандовски
39'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Ройс
ГОЛ! 2:1!
Г. Кастро
Пас отдал
Ю. Брандт
35'
29'
ГОЛ! 1:1!
О. Кирх
Пас отдал
М. Ройс
ГОЛ! 1:0!
Л. Бендер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
18
Марко Ройс
АП
21
Оливер Кирх
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
4
Малькольм Какуталуа
ЦЗ
11
Рю Сын-Ву
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
24
Мариан Сарр
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лено
17
Бениш
21
Топрак
4
Спахич
8
Бендер
23
Джан
8
Кастро
19
Хильберт
7
Сон
8
Брандт
11
Кисслинг
3-5-1-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
21
Кирх
22
Мхитарян
8
Шахин
18
Йойич
6
Гросскройц
18
Ройс
9
Левандовски
8
Кастро
6
Рольфес
6
Рольфес
8
Кастро
8
Брандт
21
Озтюнали
21
Озтюнали
8
Брандт
11
Кисслинг
9
Дердийок
9
Дердийок
11
Кисслинг
18
Йойич
7
Хофманн
7
Хофманн
18
Йойич
22
Мхитарян
7
Обамеянг
7
Обамеянг
22
Мхитарян
9
Левандовски
20
Шибер
20
Шибер
9
Левандовски
Остались в запасе
Байер
Боруссия Д
4
Малькольм Какуталуа
ЦЗ
1
Давид Йеллделл
ВР
11
Рю Сын-Ву
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
Главный тренер
Саша Левандовски
24
Мариан Сарр
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
4
Малькольм Какуталуа
ЦЗ
1
Давид Йеллделл
ВР
11
Рю Сын-Ву
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
Остались в запасе
24
Мариан Сарр
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Байер - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 20:25 (прямая)
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