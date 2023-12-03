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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия Д
Байер - Боруссия Д: обзор матча 03 декабря 2023
Байер
03.12.2023, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
79'
В. Бонифаци
5'
Ю. Рюэрсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Боруссия Д
90'
+1
Желтая карточка
М. Вольф
Желтая карточка
О. Коссуну
90'
+1
84'
Замена
Т. Менье
️️️️
М. Ройс
ГОЛ! 1:1!
В. Бонифаци
79'
Замена
П. Шик
️️️️
Э. Паласиос
79'
77'
Желтая карточка
М. Хуммельс
Желтая карточка
Э. Паласиос
74'
64'
Замена
К. Адейеми
️️️️
Д. Гиттенс
64'
Замена
А. Пападопулос
️️️️
Н. Шлоттербек
Замена
А. Адли
️️️️
Й. Хофманн
64'
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
12'
5'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Рюэрсон
Пас отдал
Н. Фуллкруг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К)
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Байер
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
3
Матеу Морей
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
10
Джованни Рейна
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Градецки
31
Коссуну
4
Та
12
Тапсоба
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
7
Вирц
7
Хофманн
22
Бонифаци
4-1-1-3-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
27
Вольф
23
Джан
20
Забитцер
11
Гиттенс
8
Брандт
18
Ройс
10
Фуллкруг
25
Паласиос
14
Шик
14
Шик
25
Паласиос
7
Хофманн
21
Адли
21
Адли
7
Хофманн
18
Ройс
12
Менье
12
Менье
18
Ройс
4
Шлоттербек
6
Пападопулос
6
Пападопулос
4
Шлоттербек
11
Гиттенс
14
Адейеми
14
Адейеми
11
Гиттенс
Остались в запасе
Байер
Боруссия Д
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
33
Александер Майер
ВР
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Джованни Рейна
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Джованни Рейна
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Байер - Боруссия Д
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Бай-Арена
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