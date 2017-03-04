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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Байер
Боруссия Д - Байер: обзор матча 04 марта 2017
Боруссия Д
04.03.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
6 : 2
Завершен
Байер
6'
У. Дембеле
27'
П. Обамеянг
69'
П. Обамеянг
77'
К. Пулишич
85'
А. Шюррле (П)
90+2'
Р. Геррейру
48'
К. Фолланд
74'
Венделл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Байер
ГОЛ! 6:2!
Р. Геррейру
Пас отдал
К. Пулишич
90'
+2
87'
Желтая карточка
Венделл
86'
Замена
А. Драгович
️️️️
О. Топрак
ГОЛ с пенальти! 5:2!
А. Шюррле
85'
Замена
А. Шюррле
️️️️
П. Обамеянг
81'
ГОЛ! 4:2!
К. Пулишич
Пас отдал
Э. Дурм
77'
74'
ГОЛ! 3:2!
Венделл
Замена
С. Кагава
️️️️
У. Дембеле
73'
69'
Желтая карточка
Л. Бендер
ГОЛ! 3:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
У. Дембеле
69'
66'
Замена
Чичарито
️️️️
А. Мехмеди
63'
Желтая карточка
К. Фолланд
48'
ГОЛ! 2:1!
К. Фолланд
Пас отдал
Венделл
45'
+3
Желтая карточка
К. Беллараби
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Ройс
44'
38'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Ч. Арангис
37'
Желтая карточка
К. Хаверц
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
27'
16'
Желтая карточка
Ч. Арангис
ГОЛ! 1:0!
У. Дембеле
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ПП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Бюрки
37
Дурм
19
Папастатопулос
5
Бартра
22
Геррейру
5
Вайгль
26
Пищек
8
Кастро
18
Ройс
10
Дембеле
7
Обамеянг
3-2-3-2
1
Лено
39
Хенрикс
4
Едвай
21
Топрак
8
Бендер
18
Венделл
14
Мехмеди
20
Арангис
44
Кампль
31
Фолланд
29
Хаверц
18
Ройс
11
Пулишич
11
Пулишич
18
Ройс
7
Обамеянг
20
Шюррле
20
Шюррле
7
Обамеянг
10
Дембеле
10
Кагава
10
Кагава
10
Дембеле
21
Топрак
15
Драгович
15
Драгович
21
Топрак
20
Арангис
38
Беллараби
38
Беллараби
20
Арангис
14
Мехмеди
14
Чичарито
14
Чичарито
14
Мехмеди
Остались в запасе
Боруссия Д
Байер
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Боруссия Д - Байер
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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