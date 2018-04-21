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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Байер
Боруссия Д - Байер: обзор матча 21 апреля 2018
Боруссия Д
21.04.2018, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
4 : 0
Завершен
Байер
55'
М. Ройс
63'
М. Филипп
79'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Байер
ГОЛ! 3:0!
М. Ройс
79'
ГОЛ! 2:0!
М. Филипп
63'
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
М. Гетце
55'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Байер
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
24
Марлон Фрай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
4-1-3-1
1
Бюрки
26
Пищек
21
Топрак
25
Аканджи
19
Папастатопулос
5
Вайгль
27
Гетце
18
Ройс
11
Пулишич
26
Филипп
4-2-1-2
28
Озкан
39
Хенрикс
4
Рецос
5
Бендер
4
Та
20
Арангис
31
Кор
8
Брандт
17
Бэйли
31
Фолланд
Остались в запасе
Боруссия Д
Байер
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
24
Марлон Фрай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Остались в запасе
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
24
Марлон Фрай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Боруссия Д - Байер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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