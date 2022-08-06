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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Байер
Боруссия Д - Байер: обзор матча 06 августа 2022
Боруссия Д
06.08.2022, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Байер
10'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Байер
90'
+5
Желтая карточка
М. Баккер
90'
+3
Красная карточка
Л. Градецки
Замена
Э. Джан
️️️️
Д. Мален
84'
Замена
М. Вольф
️️️️
Р. Геррейру
84'
79'
Замена
М. Баккер
️️️️
П. Хинкапе
78'
Замена
Н. Амири
️️️️
Э. Паласиос
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
72'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Ю. Мукоко
68'
66'
Замена
С. Азмун
️️️️
К. Демирбай
56'
Желтая карточка
П. Хинкапе
46'
Замена
А. Гложек
️️️️
К. Беллараби
Желтая карточка
Т. Азар
43'
37'
Желтая карточка
Э. Паласиос
27'
Желтая карточка
Д. Та
Замена
Т. Азар
️️️️
К. Адейеми
23'
13'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Р. Андрих
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
18
Марко Ройс
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Боруссия Д
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
15
Абдулайе Камара
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
33
Александер Майер
ЦФ
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
4-2-2-2
1
Кобель
22
Геррейру
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
12
Менье
5
Беллингем
81
Дауд
14
Адейеми
18
Ройс
14
Мален
14
Мукоко
4-3-2-1
1
Градецки
30
Фримпонг
12
Тапсоба
5
Хинкапе
4
Та
8
Андрих
25
Паласиос
26
Демирбай
38
Беллараби
19
Диаби
14
Шик
22
Геррейру
27
Вольф
27
Вольф
22
Геррейру
14
Мален
23
Джан
23
Джан
14
Мален
14
Мукоко
8
Брандт
8
Брандт
14
Мукоко
14
Адейеми
9
Азар
9
Азар
14
Адейеми
25
Паласиос
10
Амири
10
Амири
25
Паласиос
5
Хинкапе
5
Баккер
5
Баккер
5
Хинкапе
8
Андрих
20
Арангис
20
Арангис
8
Андрих
38
Беллараби
10
Гложек
10
Гложек
38
Беллараби
26
Демирбай
20
Азмун
20
Азмун
26
Демирбай
Остались в запасе
Боруссия Д
Байер
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
15
Абдулайе Камара
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
33
Александер Майер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
99
Андрей Лунев
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
15
Абдулайе Камара
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
33
Александер Майер
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Боруссия Д - Байер
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
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