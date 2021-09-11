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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия Д
Байер - Боруссия Д: обзор матча 11 сентября 2021
Байер
11.09.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
3 : 4
Завершен
Боруссия Д
9'
Ф. Вирц
45+1'
П. Шик
55'
М. Диаби
37'
Э. Холанд
49'
Ю. Брандт
71'
Р. Геррейру
75'
Э. Холанд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия Д
90'
+3
Желтая карточка
М. Вольф
89'
Замена
М. Вольф
️️️️
Д. Беллингем
Желтая карточка
М. Диаби
86'
83'
Замена
М. Хуммельс
️️️️
М. Понграчич
Замена
К. Беллараби
️️️️
К. Демирбай
79'
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
79'
Желтая карточка
О. Коссуну
75'
75'
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Э. Холанд
71'
ГОЛ! 3:3!
Р. Геррейру
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
70'
66'
Замена
Д. Мален
️️️️
А. Витсель
Замена
А. Адли
️️️️
Паулиньо
63'
Желтая карточка
Ф. Вирц
60'
60'
Желтая карточка
Э. Холанд
ГОЛ! 3:2!
М. Диаби
55'
49'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Брандт
Пас отдал
Э. Холанд
ГОЛ! 2:1!
П. Шик
Пас отдал
Ф. Вирц
45'
+1
37'
ГОЛ! 1:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Т. Менье
20'
Желтая карточка
Т. Менье
ГОЛ! 1:0!
Ф. Вирц
Пас отдал
Паулиньо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
21
Гектан Гюрпюз
АП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-2-3-1
1
Градецки
5
Баккер
31
Коссуну
4
Та
30
Фримпонг
26
Демирбай
8
Андрих
10
Паулиньо
7
Вирц
19
Диаби
14
Шик
4-3-2-1
1
Кобель
12
Менье
5
Понграчич
28
Аканджи
22
Геррейру
28
Витсель
81
Дауд
5
Беллингем
18
Ройс
8
Брандт
9
Холанд
26
Демирбай
38
Беллараби
38
Беллараби
26
Демирбай
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
10
Паулиньо
21
Адли
21
Адли
10
Паулиньо
5
Беллингем
27
Вольф
27
Вольф
5
Беллингем
5
Понграчич
15
Хуммельс
15
Хуммельс
5
Понграчич
28
Витсель
14
Мален
14
Мален
28
Витсель
Остались в запасе
Байер
Боруссия Д
10
Надим Амири
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
21
Гектан Гюрпюз
АП
1
Марвин Хитц
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Остались в запасе
21
Гектан Гюрпюз
АП
1
Марвин Хитц
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Байер - Боруссия Д
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
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Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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