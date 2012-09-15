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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Байер
Боруссия Д - Байер: обзор матча 15 сентября 2012
Боруссия Д
15.09.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Байер
29'
М. Хуммельс
40'
Я. Блащиковски
78'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Байер
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
Я. Блащиковски
81'
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Ройс
78'
77'
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
76'
Замена
Д. Швааб
️️️️
Д. Карвахаль
72'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Желтая карточка
М. Шмельцер
71'
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Гетце
69'
64'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Й. Хегелер
Замена
М. Ройс
️️️️
К. Гросскройц
61'
46'
Замена
К. Беллараби
️️️️
М. Кадлец
ГОЛ! 2:0!
Я. Блащиковски
Пас отдал
Л. Пищек
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Хуммельс
Пас отдал
М. Шмельцер
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Себастьян Кель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
18
Марко Ройс
АП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
4-4-1-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
3
Суботич
15
Хуммельс
26
Пищек
6
Гросскройц
20
Гюндоган
5
Кель
16
Блащиковски
27
Гетце
9
Левандовски
3-2-3-1
1
Лено
2
Вольшайд
7
Райнарц
21
Топрак
14
Карвахаль
3
Кадлец
8
Кастро
20
Шюррле
13
Хегелер
11
Кисслинг
27
Гетце
14
Перишич
14
Перишич
27
Гетце
16
Блащиковски
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
16
Блащиковски
6
Гросскройц
18
Ройс
18
Ройс
6
Гросскройц
14
Карвахаль
5
Швааб
5
Швааб
14
Карвахаль
13
Хегелер
7
Аугусто
7
Аугусто
13
Хегелер
3
Кадлец
38
Беллараби
38
Беллараби
3
Кадлец
Остались в запасе
Боруссия Д
Байер
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Боруссия Д - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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