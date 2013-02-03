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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия Д
Байер - Боруссия Д: обзор матча 03 февраля 2013
Байер
03.02.2013, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 3
Завершен
Боруссия Д
58'
Ш. Райнарц
62'
Ш. Райнарц
3'
М. Ройс
9'
Я. Блащиковски (П)
63'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия Д
90'
+2
Замена
Ю. Шибер
️️️️
И. Гюндоган
90'
Замена
С. Кель
️️️️
М. Гетце
Замена
А. Милик
️️️️
Ш. Райнарц
87'
86'
Желтая карточка
М. Лангерак
80'
Замена
К. Гросскройц
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Г. Кастро
79'
Желтая карточка
Ш. Райнарц
77'
Желтая карточка
О. Топрак
75'
70'
Пенальти не реализован!
Я. Блащиковски
Желтая карточка
С. Бениш
67'
63'
ГОЛ! 2:3!
Р. Левандовски
ГОЛ! 2:2!
Ш. Райнарц
Пас отдал
С. Бениш
62'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Райнарц
Пас отдал
Ш. Кисслинг
58'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
54'
Замена
С. Сэм
️️️️
С. Рольфес
46'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Я. Блащиковски
Желтая карточка
Б. Лено
8'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Пас отдал
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЛП
7
Штефан Райнарц
ОП
6
Симон Рольфес
ЦП
20
Андре Шюррле
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Боруссия Д
33
Златан Аломерович
ВР
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Лено
14
Карвахаль
2
Вольшайд
21
Топрак
17
Бениш
7
Райнарц
8
Бендер
8
Кастро
6
Рольфес
20
Шюррле
11
Кисслинг
3-2-2-2-1
22
Лангерак
5
Бендер
15
Хуммельс
28
Сантана
26
Пищек
29
Шмельцер
16
Блащиковски
20
Гюндоган
18
Ройс
27
Гетце
9
Левандовски
8
Кастро
13
Хегелер
13
Хегелер
8
Кастро
6
Рольфес
33
Сэм
33
Сэм
6
Рольфес
7
Райнарц
30
Милик
30
Милик
7
Райнарц
16
Блащиковски
6
Гросскройц
6
Гросскройц
16
Блащиковски
27
Гетце
5
Кель
5
Кель
27
Гетце
20
Гюндоган
20
Шибер
20
Шибер
20
Гюндоган
Остались в запасе
Байер
Боруссия Д
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
Главный тренер
Саша Левандовски
32
Леонардо Биттенкурт
АП
33
Златан Аломерович
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
33
Златан Аломерович
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Саша Левандовски
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Байер - Боруссия Д
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 20:25 (прямая)
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