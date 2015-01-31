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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия Д
Байер - Боруссия Д: обзор матча 31 января 2015
Байер
31.01.2015, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия Д
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия Д
79'
Замена
А. Рамос
️️️️
Ч. Иммобиле
Замена
С. Рольфес
️️️️
Х. Чалханоглу
73'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Й. Дрмич
68'
60'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
К. Гросскройц
46'
Замена
Н. Суботич
️️️️
Л. Пищек
37'
Желтая карточка
К. Кампль
30'
Желтая карточка
М. Шмельцер
Желтая карточка
Й. Дрмич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
8
Ларс Бендер
(К)
ПЗ
19
Роберто Хильберт
ПЗ
18
Йосип Дрмич
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
(К)
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ОП
28
Маттиас Гинтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
44
Кевин Кампль
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
Боруссия Д
33
Златан Аломерович
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Лено
8
Бендер
21
Топрак
4
Спахич
18
Венделл
19
Хильберт
18
Дрмич
8
Кастро
10
Чалханоглу
38
Беллараби
11
Кисслинг
4-2-2-1-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
29
Шмельцер
8
Шахин
28
Гинтер
44
Кампль
6
Гросскройц
18
Ройс
9
Иммобиле
10
Чалханоглу
6
Рольфес
6
Рольфес
10
Чалханоглу
18
Дрмич
8
Брандт
8
Брандт
18
Дрмич
6
Гросскройц
22
Мхитарян
22
Мхитарян
6
Гросскройц
26
Пищек
3
Суботич
3
Суботич
26
Пищек
9
Иммобиле
20
Рамос
20
Рамос
9
Иммобиле
Остались в запасе
Байер
Боруссия Д
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
33
Златан Аломерович
ВР
10
Синдзи Кагава
АП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Остались в запасе
33
Златан Аломерович
ВР
10
Синдзи Кагава
АП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Байер - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 20:25 (прямая)
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