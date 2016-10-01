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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия Д
Байер - Боруссия Д: обзор матча 01 октября 2016
Байер
01.10.2016, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия Д
10'
А. Мехмеди
79'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия Д
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Ч. Арангис
90'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
89'
ГОЛ! 2:0!
Чичарито
Пас отдал
Х. Чалханоглу
79'
74'
Желтая карточка
Э. Мор
71'
Замена
С. Кагава
️️️️
С. Роде
Замена
К. Фолланд
️️️️
Ю. Брандт
67'
Желтая карточка
О. Топрак
62'
Замена
Венделл
️️️️
Л. Бендер
46'
46'
Замена
Э. Мор
️️️️
Г. Кастро
46'
Замена
М. Шмельцер
️️️️
К. Пулишич
Желтая карточка
Чичарито
40'
Желтая карточка
К. Кампль
37'
Желтая карточка
Ч. Арангис
14'
ГОЛ! 1:0!
А. Мехмеди
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Адмир Мехмеди
ЛВ
44
Кевин Кампль
ОП
20
Чарлес Арангис
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
17
Себастьян Роде
ОП
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
7
Эмре Мор
ПВ
4-2-1-2-1
1
Лено
8
Бендер
21
Топрак
4
Та
39
Хенрикс
44
Кампль
20
Арангис
20
Чалханоглу
14
Мехмеди
8
Брандт
14
Чичарито
4-2-1-2-1
1
Бюрки
26
Пищек
28
Гинтер
19
Папастатопулос
22
Геррейру
17
Роде
5
Вайгль
8
Кастро
10
Дембеле
11
Пулишич
7
Обамеянг
8
Бендер
18
Венделл
18
Венделл
8
Бендер
20
Арангис
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
31
Фолланд
31
Фолланд
8
Брандт
8
Кастро
7
Мор
7
Мор
8
Кастро
11
Пулишич
29
Шмельцер
29
Шмельцер
11
Пулишич
17
Роде
10
Кагава
10
Кагава
17
Роде
Остались в запасе
Байер
Боруссия Д
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
29
Кай Хаверц
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
29
Кай Хаверц
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Байер - Боруссия Д
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Помощники судьи:
Гвидо Клефе
Маркус Зинн
Резервный судья:
Свен Яблонски
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3, Матч ТВ
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