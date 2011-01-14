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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия Д
Байер - Боруссия Д: обзор матча 14 января 2011
Байер
14.01.2011, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
80'
Ш. Кисслинг
49'
К. Гросскройц
53'
К. Гросскройц
55'
М. Гетце
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия Д
Замена
Ф. Сантана
️️️️
К. Гросскройц
ГОЛ! 1:3!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Р. Аугусто
Желтая карточка
М. Фридрих
Замена
Л. Барриос
️️️️
М. Гетце
Замена
Э. Дердийок
️️️️
П. Хельмес
Замена
Т. Барнетта
️️️️
С. Сэм
Замена
А. Видаль
️️️️
Л. Бендер
ГОЛ! 0:3!
М. Гетце
Пас отдал
К. Гросскройц
ГОЛ! 0:2!
К. Гросскройц
Желтая карточка
К. Гросскройц
ГОЛ! 0:1!
К. Гросскройц
Замена
А. Да Силва
️️️️
С. Бендер
Желтая карточка
Ш. Кисслинг
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
8
Гонсало Кастро
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Ренато Аугусто
ЛП
6
Симон Рольфес
(К)
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
3-2-3-2
15
Адлер
5
Швааб
7
Райнарц
2
Фридрих
8
Кастро
8
Бендер
7
Аугусто
6
Рольфес
33
Сэм
11
Кисслинг
10
Хельмес
3-2-3-1-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
15
Хуммельс
3
Суботич
26
Пищек
29
Шмельцер
16
Блащиковски
8
Шахин
6
Гросскройц
27
Гетце
9
Левандовски
33
Сэм
10
Барнетта
10
Барнетта
33
Сэм
8
Бендер
23
Видаль
23
Видаль
8
Бендер
10
Хельмес
9
Дердийок
9
Дердийок
10
Хельмес
6
Гросскройц
28
Сантана
28
Сантана
6
Гросскройц
5
Бендер
8
Да Силва
8
Да Силва
5
Бендер
27
Гетце
10
Барриос
10
Барриос
27
Гетце
Остались в запасе
Байер
Боруссия Д
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Байер - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 22:25 (прямая)
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