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Прогноз на точный счет матча «Саутгемптон» – «Манчестер Сити»: Премьер-лига, 10 мая 2025

09 мая 2025 9:55
Саутгемптон - Манчестер Сити
10 мая 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 36 тур
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6.5
Точный счёт 2:0 в пользу «Манчестер Сити»
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10 мая на стадионе «Сент-Мэри» пройдет матч 36-го тура Премьер-лиги Англии между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити». Обе команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы: «Саутгемптон» замыкает еe с 11 очками, а «Сити» уверенно идeт в зоне Лиги чемпионов и борется за высокие места. Фаворит матча очевиден, но даже у аутсайдера всегда есть шанс удивить на домашнем поле.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» продолжает разочаровывать своих болельщиков: после 35 туров команда набрала всего 11 очков и идeт на последнем месте. Серия без побед длится уже 11 матчей, а защита команды остаeтся самой слабой в лиге – пропущено в 18 последних играх. В последних 5 матчах команда забила всего 3 мяча (0.6 за игру) и пропустила 11 (2.2 за игру). Лучшая атака у «Саутгемптона» – это Кэмерон Арчер, который отличился 5 раз за сезон. На своeм поле клуб будет стараться играть от обороны, но статистика не внушает оптимизма.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» после 35 туров набрал 64 очка и занимает 3-е место, уверенно показывая топ-уровень. Команда выиграла 4 матча подряд и продолжает атаковать мощно и уверенно: 12 забитых голов за последние 5 встреч (2.4 за игру) и всего 3 пропущенных (0.6 за игру). Эрлинг Холанд остаeтся главным бомбардиром с 30 мячами за сезон. Команда стабильно демонстрирует класс на выезде и практически не даeт соперникам шансов у своих ворот.

Факты о командах

«Саутгемптон»

  • 11 очков после 35 туров.
  • В среднем 0.6 гола забивает и 2.2 пропускает за матч (последние 5 игр).
  • Не выигрывает в 11 матчах подряд.
  • Арчер – 5 голов.

«Манчестер Сити»

  • 64 очка после 35 туров.
  • В среднем 2.4 гола забивает и 0.6 пропускает за матч (последние 5 игр).
  • Побеждает в 4 последних матчах.
  • Холанд – 30 голов.

Личные встречи
15% (4)
19% (5)
67% (18)
26
Забитых мячей
60
0.96
В среднем за матч
2.22
4:2
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Саутгемптон
0 : 0
10.05.2025
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
1 : 0
26.10.2024
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Саутгемптон
1 : 4
08.04.2023
Манчестер Сити
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Саутгемптон
2 : 0
11.01.2023
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Сити
4 : 0
08.10.2022
Саутгемптон
Англия. Кубок, 1/4 финала
Саутгемптон
1 : 4
20.03.2022
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Саутгемптон
1 : 1
22.01.2022
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
0 : 0
18.09.2021
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Сити
5 : 2
10.03.2021
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Саутгемптон
0 : 1
19.12.2020
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Саутгемптон
1 : 0
05.07.2020
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
2 : 1
02.11.2019
Саутгемптон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
3 : 1
29.10.2019
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Саутгемптон
1 : 3
30.12.2018
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
6 : 1
04.11.2018
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Саутгемптон
0 : 1
13.05.2018
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Сити
2 : 1
29.11.2017
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Саутгемптон
0 : 3
15.04.2017
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
1 : 1
23.10.2016
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Саутгемптон
4 : 2
01.05.2016
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Сити
3 : 1
28.11.2015
Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Манчестер Сити
2 : 0
24.05.2015
Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Саутгемптон
0 : 3
30.11.2014
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Манчестер Сити
4 : 1
05.04.2014
Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Саутгемптон
1 : 1
07.12.2013
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Саутгемптон
3 : 1
09.02.2013
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Манчестер Сити
3 : 2
19.08.2012
Саутгемптон
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Прогноз на матч «Саутгемптон» – «Манчестер Сити»

Разрыв в классе и форме между командами очевиден: «Сити» уверенно идeт по дистанции сезона, а «Саутгемптон» борется лишь за то, чтобы покинуть последнюю строчку. Гости практически не допускают осечек и вряд ли позволят хозяевам удивить. Учитывая атакующую мощь «Сити» и слабую оборону «Саутгемптона», можно ждать уверенной победы гостей с «сухим» счeтом.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Манчестер Сити».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Манчестер Сити» – коэффициент 6.50
  • Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2.0 – коэффициент 2.10

6.5
Точный счёт 2:0 в пользу «Манчестер Сити»
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Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Саутгемптон
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