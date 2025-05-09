10 мая на стадионе «Сент-Мэри» пройдет матч 36-го тура Премьер-лиги Англии между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити». Обе команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы: «Саутгемптон» замыкает еe с 11 очками, а «Сити» уверенно идeт в зоне Лиги чемпионов и борется за высокие места. Фаворит матча очевиден, но даже у аутсайдера всегда есть шанс удивить на домашнем поле.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» продолжает разочаровывать своих болельщиков: после 35 туров команда набрала всего 11 очков и идeт на последнем месте. Серия без побед длится уже 11 матчей, а защита команды остаeтся самой слабой в лиге – пропущено в 18 последних играх. В последних 5 матчах команда забила всего 3 мяча (0.6 за игру) и пропустила 11 (2.2 за игру). Лучшая атака у «Саутгемптона» – это Кэмерон Арчер, который отличился 5 раз за сезон. На своeм поле клуб будет стараться играть от обороны, но статистика не внушает оптимизма.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» после 35 туров набрал 64 очка и занимает 3-е место, уверенно показывая топ-уровень. Команда выиграла 4 матча подряд и продолжает атаковать мощно и уверенно: 12 забитых голов за последние 5 встреч (2.4 за игру) и всего 3 пропущенных (0.6 за игру). Эрлинг Холанд остаeтся главным бомбардиром с 30 мячами за сезон. Команда стабильно демонстрирует класс на выезде и практически не даeт соперникам шансов у своих ворот.

Факты о командах

«Саутгемптон»

11 очков после 35 туров.

В среднем 0.6 гола забивает и 2.2 пропускает за матч (последние 5 игр).

Не выигрывает в 11 матчах подряд.

Арчер – 5 голов.

«Манчестер Сити»

64 очка после 35 туров.

В среднем 2.4 гола забивает и 0.6 пропускает за матч (последние 5 игр).

Побеждает в 4 последних матчах.

Холанд – 30 голов.

Личные встречи 15% (4) 19% (5) 67% (18) 26 Забитых мячей 60 0.96 В среднем за матч 2.22 4:2 Крупнейшая победа 6:1 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 1:1 Англия. Премьер-лига, 36 тур Саутгемптон 0 : 0 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 9 тур Манчестер Сити 1 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 30 тур Саутгемптон 1 : 4 Манчестер Сити Англия. Кубок лиги, 1/4 финала Саутгемптон 2 : 0 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 10 тур Манчестер Сити 4 : 0 Саутгемптон Англия. Кубок, 1/4 финала Саутгемптон 1 : 4 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 23 тур Саутгемптон 1 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 5 тур Манчестер Сити 0 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 33 тур Манчестер Сити 5 : 2 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 14 тур Саутгемптон 0 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 33 тур Саутгемптон 1 : 0 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 11 тур Манчестер Сити 2 : 1 Саутгемптон Англия. Кубок лиги, 1/8 финала Манчестер Сити 3 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 20 тур Саутгемптон 1 : 3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 11 тур Манчестер Сити 6 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 38 тур Саутгемптон 0 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 14 тур Манчестер Сити 2 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 33 тур Саутгемптон 0 : 3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 9 тур Манчестер Сити 1 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 36 тур Саутгемптон 4 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 14 тур Манчестер Сити 3 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-Лига, 38 тур Манчестер Сити 2 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-Лига, 13 тур Саутгемптон 0 : 3 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 33 тур Манчестер Сити 4 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-Лига, 15 тур Саутгемптон 1 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 26 тур Саутгемптон 3 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 1 тур Манчестер Сити 3 : 2 Саутгемптон

Прогноз на матч «Саутгемптон» – «Манчестер Сити»

Разрыв в классе и форме между командами очевиден: «Сити» уверенно идeт по дистанции сезона, а «Саутгемптон» борется лишь за то, чтобы покинуть последнюю строчку. Гости практически не допускают осечек и вряд ли позволят хозяевам удивить. Учитывая атакующую мощь «Сити» и слабую оборону «Саутгемптона», можно ждать уверенной победы гостей с «сухим» счeтом.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Манчестер Сити».

Рекомендованные ставки