10 мая на стадионе «Сент-Мэри» пройдет матч 36-го тура Премьер-лиги Англии между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити». Обе команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы: «Саутгемптон» замыкает еe с 11 очками, а «Сити» уверенно идeт в зоне Лиги чемпионов и борется за высокие места. Фаворит матча очевиден, но даже у аутсайдера всегда есть шанс удивить на домашнем поле.
«Саутгемптон»
«Саутгемптон» продолжает разочаровывать своих болельщиков: после 35 туров команда набрала всего 11 очков и идeт на последнем месте. Серия без побед длится уже 11 матчей, а защита команды остаeтся самой слабой в лиге – пропущено в 18 последних играх. В последних 5 матчах команда забила всего 3 мяча (0.6 за игру) и пропустила 11 (2.2 за игру). Лучшая атака у «Саутгемптона» – это Кэмерон Арчер, который отличился 5 раз за сезон. На своeм поле клуб будет стараться играть от обороны, но статистика не внушает оптимизма.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» после 35 туров набрал 64 очка и занимает 3-е место, уверенно показывая топ-уровень. Команда выиграла 4 матча подряд и продолжает атаковать мощно и уверенно: 12 забитых голов за последние 5 встреч (2.4 за игру) и всего 3 пропущенных (0.6 за игру). Эрлинг Холанд остаeтся главным бомбардиром с 30 мячами за сезон. Команда стабильно демонстрирует класс на выезде и практически не даeт соперникам шансов у своих ворот.
Факты о командах
«Саутгемптон»
- 11 очков после 35 туров.
- В среднем 0.6 гола забивает и 2.2 пропускает за матч (последние 5 игр).
- Не выигрывает в 11 матчах подряд.
- Арчер – 5 голов.
«Манчестер Сити»
- 64 очка после 35 туров.
- В среднем 2.4 гола забивает и 0.6 пропускает за матч (последние 5 игр).
- Побеждает в 4 последних матчах.
- Холанд – 30 голов.
Прогноз на матч «Саутгемптон» – «Манчестер Сити»
Разрыв в классе и форме между командами очевиден: «Сити» уверенно идeт по дистанции сезона, а «Саутгемптон» борется лишь за то, чтобы покинуть последнюю строчку. Гости практически не допускают осечек и вряд ли позволят хозяевам удивить. Учитывая атакующую мощь «Сити» и слабую оборону «Саутгемптона», можно ждать уверенной победы гостей с «сухим» счeтом.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Манчестер Сити».
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 2:0 в пользу «Манчестер Сити» – коэффициент 6.50
- Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70
- Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2.0 – коэффициент 2.10