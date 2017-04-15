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Саутгемптон - Манчестер Сити
Саутгемптон - Манчестер Сити: обзор матча 15 апреля 2017
Саутгемптон
15.04.2017, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
55'
В. Компани
77'
Л. Сане
80'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Манчестер Сити
89'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
С. Агуэро
86'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Л. Сане
Замена
Д. Родригес
️️️️
Ш. Лонг
82'
81'
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Д. Сильва
80'
ГОЛ! 0:3!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
77'
ГОЛ! 0:2!
Л. Сане
Пас отдал
К. Де Брюйне
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Уорд-Проус
60'
Замена
С. Буфал
️️️️
М. Габбиадини
60'
55'
ГОЛ! 0:1!
В. Компани
Пас отдал
Д. Сильва
Желтая карточка
С. Соареш
41'
Желтая карточка
С. Дэвис
37'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
5
Фернандиньо
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Саутгемптон
1
Муез Хассен
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандо
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-4-1-1
17
Форстер
5
Бертранд
5
Стивенс
4
Йошида
21
Соареш
23
Хейбьерг
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
10
Дэвис
10
Тадич
11
Габбиадини
4-2-3-1
1
Браво
16
Навас
30
Отаменди
4
Компани
3
Клиши
5
Фернандиньо
42
Туре
10
Сане
11
Де Брюйне
21
Сильва
10
Агуэро
11
Габбиадини
17
Буфал
17
Буфал
11
Габбиадини
30
Уорд-Проус
7
Лонг
7
Лонг
30
Уорд-Проус
Лонг
16
Родригес
16
Родригес
Лонг
21
Сильва
5
Сабалета
5
Сабалета
21
Сильва
10
Сане
19
Стерлинг
19
Стерлинг
10
Сане
10
Агуэро
17
Ихеначо
17
Ихеначо
10
Агуэро
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Сити
1
Муез Хассен
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Фернандо
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Фернандо
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Мэри
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