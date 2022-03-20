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Англия. Кубок
Саутгемптон - Манчестер Сити
Саутгемптон - Манчестер Сити: обзор матча 20 марта 2022
Саутгемптон
20.03.2022, воскресенье, 18:00
Англия. Кубок, 1/4 финала
1 : 4
Завершен
Манчестер Сити
45+2'
Э. Ляпорт (АГ)
12'
Р. Стерлинг
61'
К. Де Брюйне (П)
75'
Ф. Фоден
78'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Манчестер Сити
Замена
У. Смоллбоун
️️️️
О. Ромеу
88'
Замена
И. Диалло
️️️️
М. Эльюнусси
88'
Замена
М. Дженепо
️️️️
С. Армстронг
83'
83'
Замена
Н. Аке
️️️️
Э. Ляпорт
83'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Родри
82'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Ж. Канселу
78'
ГОЛ! 1:4!
Р. Марез
Пас отдал
И. Гюндоган
75'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Фоден
72'
Желтая карточка
З. Стеффен
64'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Грилиш
63'
Замена
Р. Марез
️️️️
Г. Жезус
Замена
А. Броя
️️️️
Ш. Лонг
63'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
А. Армстронг
63'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Де Брюйне
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Ляпорт
45'
+2
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Г. Жезус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
27
Армандо Броя
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
4-3-1-2
17
Форстер
2
Уокер-Питерс
22
Салису
5
Стивенс
2
Ливраменто
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
17
Армстронг
10
Эльюнусси
7
Лонг
10
Армстронг
4-1-1-3-1
1
Стеффен
2
Канселу
6
Стоунз
14
Ляпорт
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
10
Грилиш
26
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
10
Эльюнусси
27
Диалло
27
Диалло
10
Эльюнусси
21
Ромеу
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
21
Ромеу
17
Армстронг
12
Дженепо
12
Дженепо
17
Армстронг
7
Лонг
27
Броя
27
Броя
7
Лонг
10
Армстронг
19
Адамс
19
Адамс
10
Армстронг
10
Грилиш
47
Фоден
47
Фоден
10
Грилиш
2
Канселу
47
Зинченко
47
Зинченко
2
Канселу
14
Ляпорт
15
Аке
15
Аке
14
Ляпорт
16
Родри
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
16
Родри
9
Жезус
26
Марез
26
Марез
9
Жезус
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
33
Скотт Карсон
ВР
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
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