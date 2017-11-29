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Манчестер Сити - Саутгемптон
Манчестер Сити - Саутгемптон: обзор матча 29 ноября 2017
Манчестер Сити
29.11.2017, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Саутгемптон
47'
К. Де Брюйне
90+6'
Р. Стерлинг
75'
О. Ромеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Саутгемптон
ГОЛ! 2:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Де Брюйне
90'
+6
75'
ГОЛ! 1:1!
О. Ромеу
Пас отдал
С. Буфал
66'
Желтая карточка
Ш. Лонг
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
47'
Желтая карточка
В. Компани
36'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
3-3-2-2
31
Эдерсон
4
Компани
30
Отаменди
2
Уокер
18
Делф
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
9
Жезус
10
Агуэро
3-3-3-1
17
Форстер
4
ван Дейк
29
Худт
4
Йошида
21
Соареш
99
Лемина
5
Бертранд
21
Ромеу
27
Редмонд
23
Хейбьерг
7
Лонг
Остались в запасе
Манчестер Сити
Саутгемптон
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Душан Тадич
ЛВ
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Душан Тадич
ЛВ
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Манчестер Сити - Саутгемптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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