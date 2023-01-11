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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Саутгемптон - Манчестер Сити
Саутгемптон - Манчестер Сити: обзор матча 11 января 2023
Саутгемптон
11.01.2023, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Манчестер Сити
23'
С. Мара
28'
М. Дженепо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Манчестер Сити
Замена
М. Оршич
️️️️
А. Армстронг
83'
Желтая карточка
И. Диалло
79'
63'
Замена
Родри
️️️️
К. Филлипс
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Р. Лавиа
62'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
С. Мара
62'
Замена
Р. Перро
️️️️
М. Дженепо
57'
56'
Замена
Э. Холанд
️️️️
Д. Грилиш
46'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
К. Палмер
46'
Замена
М. Аканджи
️️️️
К. Уокер
46'
Замена
Н. Аке
️️️️
С. Гомес
ГОЛ! 2:0!
М. Дженепо
Пас отдал
Р. Лавиа
28'
Желтая карточка
Р. Лавиа
25'
ГОЛ! 1:0!
С. Мара
Пас отдал
Лянко
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
8
Райан Финниган
ЦП
11
Джимми Морган
ПП
19
Че Адамс
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
4-2-1-1-2
31
Базуну
15
Чалета-Цар
13
Лянко
22
Салису
2
Уокер-Питерс
45
Лавиа
27
Диалло
30
Уорд-Проус
12
Дженепо
10
Армстронг
14
Мара
4-1-1-3-1
1
Ортега
2
Уокер
2
Канселу
14
Ляпорт
17
Гомес
27
Филлипс
20
Гюндоган
10
Палмер
47
Фоден
10
Грилиш
19
Альварес
12
Дженепо
15
Перро
15
Перро
12
Дженепо
10
Армстронг
99
Оршич
99
Оршич
10
Армстронг
45
Лавиа
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
45
Лавиа
14
Мара
19
Адамс
19
Адамс
14
Мара
17
Гомес
15
Аке
15
Аке
17
Гомес
2
Уокер
28
Аканджи
28
Аканджи
2
Уокер
27
Филлипс
16
Родри
16
Родри
27
Филлипс
10
Палмер
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
10
Палмер
10
Грилиш
9
Холанд
9
Холанд
10
Грилиш
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Джо Арибо
ЦП
8
Райан Финниган
ЦП
11
Джимми Морган
ПП
23
Самуэль Эдози
ЛВ
Главный тренер
Натан Джонс
31
Эдерсон
ВР
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Джо Арибо
ЦП
8
Райан Финниган
ЦП
11
Джимми Морган
ПП
23
Самуэль Эдози
ЛВ
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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