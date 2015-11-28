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Манчестер Сити - Саутгемптон
Манчестер Сити - Саутгемптон: обзор матча 28 ноября 2015
Манчестер Сити
28.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
9'
К. Де Брюйне
20'
Ф. Делф
70'
А. Коларов
49'
Ш. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Саутгемптон
Желтая карточка
А. Коларов
90'
77'
Замена
Хуанми
️️️️
Д. Уорд-Проус
Замена
Д. Сильва
️️️️
Р. Стерлинг
75'
Замена
Фернандо
️️️️
Ф. Делф
70'
ГОЛ! 3:1!
А. Коларов
Пас отдал
К. Де Брюйне
70'
Замена
В. Бони
️️️️
С. Агуэро
64'
Желтая карточка
М. Демичелис
56'
55'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
49'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Лонг
Пас отдал
С. Мане
45'
Замена
Д. Тадич
️️️️
О. Ромеу
36'
Замена
С. Колкер
️️️️
Ж. Фонте
ГОЛ! 2:0!
Ф. Делф
Пас отдал
К. Де Брюйне
20'
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Р. Стерлинг
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Манчестер Сити
29
Ричард Райт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
21
Давид Сильва
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Хуанми
ЦФ
4-3-2-1
13
Кабальеро
11
Коларов
2
Демичелис
30
Отаменди
3
Санья
42
Туре
5
Фернандиньо
18
Делф
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
10
Агуэро
4-4-1-1
1
Стекеленбург
4
ван Дейк
4
Йошида
6
Фонте
5
Бертранд
2
Ваньяма
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
21
Ромеу
10
Мане
7
Лонг
18
Делф
5
Фернандо
5
Фернандо
18
Делф
19
Стерлинг
21
Сильва
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
2
Бони
2
Бони
10
Агуэро
6
Фонте
29
Колкер
29
Колкер
6
Фонте
21
Ромеу
10
Тадич
10
Тадич
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
7
Хуанми
7
Хуанми
30
Уорд-Проус
Остались в запасе
Манчестер Сити
Саутгемптон
29
Ричард Райт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Келвин Дэвис
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
29
Ричард Райт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Манчестер Сити - Саутгемптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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