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Манчестер Сити - Саутгемптон
Манчестер Сити - Саутгемптон: обзор матча 19 августа 2012
Манчестер Сити
19.08.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Саутгемптон
40'
К. Тевес
72'
Э. Джеко
80'
С. Насри
59'
Р. Ламберт
68'
С. Дэвис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Саутгемптон
Замена
А. Коларов
️️️️
К. Тевес
87'
86'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
86'
Замена
Б. Шарп
️️️️
Д. Панчеон
Желтая карточка
С. Насри
83'
ГОЛ! 3:2!
С. Насри
Пас отдал
Г. Клиши
80'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Д. Сильва
72'
ГОЛ! 2:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Я. Туре
72'
68'
ГОЛ! 1:2!
С. Дэвис
Пас отдал
А. Лаллана
65'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Д. Уорд-Проус
61'
Желтая карточка
Д. Фокс
59'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ламберт
Пас отдал
Жули
55'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Д. Родригес
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
Пас отдал
С. Насри
40'
Пенальти не реализован!
Д. Сильва
17'
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Агуэро
14'
Травма
С. Агуэро
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Давид Сильва
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
13
Даниэль Фокс
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Джей Родригес
ЛП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Адам Лаллана
(К)
АП
40
Джейсон Панчеон
ПП
21
Жули
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
3
Клиши
4
Компани
15
Лескотт
5
Сабалета
14
Насри
6
Родуэлл
42
Туре
21
Сильва
10
Агуэро
32
Тевес
4-1-3-1-1
1
Дэвис
17
Клайн
6
Фонте
26
Хойвельд
13
Фокс
14
Шнейдерлен
40
Панчеон
30
Уорд-Проус
16
Родригес
10
Лаллана
21
Жули
32
Тевес
11
Коларов
11
Коларов
32
Тевес
10
Агуэро
10
Джеко
10
Джеко
10
Агуэро
21
Сильва
45
Балотелли
45
Балотелли
21
Сильва
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
40
Панчеон
14
Шарп
14
Шарп
40
Панчеон
16
Родригес
17
Ламберт
17
Ламберт
16
Родригес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Саутгемптон
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Статистика матча Манчестер Сити - Саутгемптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая) "Спорт 1" 18:55 (прямая)
Новости команд
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Манчестер Сити
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