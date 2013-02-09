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Саутгемптон - Манчестер Сити
Саутгемптон - Манчестер Сити: обзор матча 09 февраля 2013
Саутгемптон
09.02.2013, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Манчестер Сити
7'
Д. Панчеон
22'
С. Дэвис
48'
Г. Бэрри (АГ)
39'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Манчестер Сити
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
С. Дэвис
80'
73'
Замена
Майкон
️️️️
Д. Сильва
Замена
Ф. Ричардсон
️️️️
Д. Фокс
71'
70'
Желтая карточка
Я. Туре
66'
Замена
А. Коларов
️️️️
Д. Лескотт
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Панчеон
62'
56'
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Насри
50'
Желтая карточка
Г. Клиши
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Г. Бэрри
48'
39'
ГОЛ! 2:1!
Э. Джеко
Пас отдал
П. Хавьер Сабалета
Желтая карточка
Р. Ламберт
27'
ГОЛ! 2:0!
С. Дэвис
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Панчеон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
13
Даниэль Фокс
ЛЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЛП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
4
Джек Корк
ПП
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Хави Гарсия
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
(К)
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
18
Ричард Чаплоу
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
20
Ли Таданари
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
4-1-3-2
1
Боруц
13
Фокс
26
Хойвельд
4
Йошида
17
Клайн
14
Шнейдерлен
40
Панчеон
10
Дэвис
4
Корк
16
Родригес
17
Ламберт
4-2-2-2
1
Харт
5
Сабалета
6
Хави Гарсия
15
Лескотт
3
Клиши
42
Туре
18
Бэрри
14
Насри
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
13
Фокс
16
Ричардсон
16
Ричардсон
13
Фокс
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
40
Панчеон
10
Лаллана
10
Лаллана
40
Панчеон
15
Лескотт
11
Коларов
11
Коларов
15
Лескотт
21
Сильва
13
Майкон
13
Майкон
21
Сильва
14
Насри
20
Милнер
20
Милнер
14
Насри
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Сити
20
Ли Таданари
ЦФ
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Вегар Форрен
ЦЗ
18
Ричард Чаплоу
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
20
Ли Таданари
ЦФ
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Вегар Форрен
ЦЗ
18
Ричард Чаплоу
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:55 (прямая)
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