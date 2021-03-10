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Манчестер Сити - Саутгемптон
Манчестер Сити - Саутгемптон: обзор матча 10 марта 2021
Манчестер Сити
10.03.2021, среда, 21:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
5 : 2
Завершен
Саутгемптон
15'
К. Де Брюйне
40'
Р. Марез
45+3'
И. Гюндоган
55'
Р. Марез
59'
К. Де Брюйне
25'
Д. Уорд-Проус (П)
56'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Саутгемптон
Желтая карточка
Фернандиньо
82'
Замена
Б. Менди
️️️️
А. Зинченко
81'
72'
Замена
К. Уоттс
️️️️
С. Армстронг
Замена
С. Агуэро
️️️️
К. Де Брюйне
72'
63'
Замена
И. Диалло
️️️️
Д. Стивенс
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Р. Марез
61'
ГОЛ! 5:2!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Ф. Фоден
59'
56'
ГОЛ! 4:2!
Ч. Адамс
ГОЛ! 4:1!
Р. Марез
Пас отдал
Ф. Фоден
55'
46'
Замена
Н. Телла
️️️️
М. Дженепо
ГОЛ! 3:1!
И. Гюндоган
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
Р. Марез
40'
25'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Уорд-Проус
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
4-2-3-1
31
Эдерсон
47
Зинченко
14
Ляпорт
3
Диаш
2
Уокер
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
26
Марез
11
Де Брюйне
3-2-2-2-1
29
МакКарти
5
Стивенс
22
Салису
5
Беднарек
23
Вестергор
5
Бертранд
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
12
Дженепо
27
Редмонд
19
Адамс
26
Марез
14
Торрес
14
Торрес
26
Марез
47
Зинченко
23
Менди
23
Менди
47
Зинченко
11
Де Брюйне
10
Агуэро
10
Агуэро
11
Де Брюйне
17
Армстронг
17
Уоттс
17
Уоттс
17
Армстронг
5
Стивенс
27
Диалло
27
Диалло
5
Стивенс
12
Дженепо
23
Телла
23
Телла
12
Дженепо
Остались в запасе
Манчестер Сити
Саутгемптон
1
Зак Стеффен
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Родри
ОП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
1
Зак Стеффен
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Родри
ОП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Манчестер Сити - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
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