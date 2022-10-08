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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Саутгемптон
Манчестер Сити - Саутгемптон: обзор матча 08 октября 2022
Манчестер Сити
08.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
4 : 0
Завершен
Саутгемптон
20'
Ж. Канселу
32'
Ф. Фоден
49'
Р. Марез
65'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Саутгемптон
79'
Замена
С. Мара
️️️️
Д. Арибо
79'
Замена
Х. Лариос
️️️️
К. Уокер-Питерс
Замена
Р. Льюис
️️️️
Б. Силва
78'
Замена
К. Палмер
️️️️
Р. Марез
71'
Замена
С. Гомес
️️️️
Ж. Канселу
70'
Замена
Х. Альварес
️️️️
К. Де Брюйне
70'
66'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
А. Армстронг
66'
Замена
М. Дженепо
️️️️
С. Армстронг
ГОЛ! 4:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Ж. Канселу
65'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ф. Фоден
58'
ГОЛ! 3:0!
Р. Марез
Пас отдал
Родри
49'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
К. Де Брюйне
32'
20'
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
ГОЛ! 1:0!
Ж. Канселу
Пас отдал
Ф. Фоден
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
3
Хуан Лариос
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
28
Аканджи
3
Диаш
15
Аке
2
Канселу
16
Родри
47
Фоден
26
Де Брюйне
26
Марез
9
Холанд
20
Силва
4-1-3-2
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
22
Салису
17
Белла Кочап
15
Перро
27
Диалло
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
18
Арибо
10
Армстронг
19
Адамс
26
Марез
10
Палмер
10
Палмер
26
Марез
2
Канселу
17
Гомес
17
Гомес
2
Канселу
20
Силва
82
Льюис
82
Льюис
20
Силва
47
Фоден
10
Грилиш
10
Грилиш
47
Фоден
26
Де Брюйне
19
Альварес
19
Альварес
26
Де Брюйне
2
Уокер-Питерс
3
Лариос
3
Лариос
2
Уокер-Питерс
17
Армстронг
12
Дженепо
12
Дженепо
17
Армстронг
10
Армстронг
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
10
Армстронг
18
Арибо
14
Мара
14
Мара
18
Арибо
Остались в запасе
Манчестер Сити
Саутгемптон
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Манчестер Сити - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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