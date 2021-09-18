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Манчестер Сити - Саутгемптон
Манчестер Сити - Саутгемптон: обзор матча 18 сентября 2021
Манчестер Сити
18.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Саутгемптон
86'
Замена
Р. Перро
️️️️
В. Ливраменто
84'
Желтая карточка
В. Ливраменто
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Б. Силва
72'
68'
Замена
А. Броя
️️️️
Ч. Адамс
Замена
Р. Марез
️️️️
Г. Жезус
67'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Фернандиньо
65'
53'
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
37'
Замена
М. Салису
️️️️
Д. Стивенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
23
Нейтан Телла
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
4-2-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
3
Диаш
15
Аке
2
Канселу
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
10
Грилиш
20
Силва
19
Стерлинг
9
Жезус
4-2-2-2
29
МакКарти
2
Ливраменто
5
Беднарек
5
Стивенс
2
Уокер-Питерс
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
10
Эльюнусси
27
Редмонд
10
Армстронг
19
Адамс
20
Силва
47
Фоден
47
Фоден
20
Силва
5
Фернандиньо
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
5
Фернандиньо
9
Жезус
26
Марез
26
Марез
9
Жезус
2
Ливраменто
15
Перро
15
Перро
2
Ливраменто
5
Стивенс
22
Салису
22
Салису
5
Стивенс
19
Адамс
27
Броя
27
Броя
19
Адамс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Саутгемптон
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Лянко
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Лянко
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Манчестер Сити - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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