Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Саутгемптон
Манчестер Сити - Саутгемптон: обзор матча 26 октября 2024
Манчестер Сити
26.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
5'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Саутгемптон
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Р. Льюис
90'
+7
Желтая карточка
М. Ковачич
88'
87'
Замена
П. Онуачу
️️️️
К. Арчер
87'
Замена
К. Сулемана
️️️️
Ф. Даунс
Замена
И. Гюндоган
️️️️
М. Нуньес
86'
77'
Замена
Д. Бри
️️️️
Р. Мэннинг
60'
Замена
Д. Арибо
️️️️
А. Лаллана
56'
Желтая карточка
А. Лаллана
48'
Желтая карточка
А. Армстронг
46'
Замена
А. Армстронг
️️️️
Т. Диблинг
42'
Желтая карточка
Ф. Даунс
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Нуньес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
(К)
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
17
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
(К)
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
10
Адам Лаллана
АП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
4-2-3-1
31
Эдерсон
25
Аканджи
3
Диаш
24
Гвардиол
82
Льюис
8
Ковачич
27
Нуньес
47
Фоден
20
Силва
17
Савиньо
9
Холанд
3-2-1-3-1
32
Рэмсдейл
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
5
Стивенс
2
Уокер-Питерс
3
Мэннинг
4
Даунс
20
Диблинг
10
Лаллана
18
Фернандеш
9
Арчер
82
Льюис
6
Стоунз
6
Стоунз
82
Льюис
27
Нуньес
20
Гюндоган
20
Гюндоган
27
Нуньес
3
Мэннинг
14
Бри
14
Бри
3
Мэннинг
10
Лаллана
18
Арибо
18
Арибо
10
Лаллана
4
Даунс
7
Сулемана
7
Сулемана
4
Даунс
20
Диблинг
10
Армстронг
10
Армстронг
20
Диблинг
9
Арчер
30
Онуачу
30
Онуачу
9
Арчер
Остались в запасе
Манчестер Сити
Саутгемптон
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
29
Алекс МакКарти
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Манчестер Сити - Саутгемптон
1
4
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
12
1
Нарушения
9
9
Офсайды
1
2
Количество передач
613
461
Сейвы
2
6
Точность передач %
92
90
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
2.73
0.21
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Саутгемптон
«Арсенал» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
18:20
Топ-10 лучших исполнителей штрафных в истории АПЛ
Вчера, 14:50
«Манчестер Сити» может избавиться от Доннаруммы
Вчера, 12:56
6
АПЛ: шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:33
Гари Невилл назвал следующий клуб Холанда: «Я абсолютно уверен»
27 ноября
1
«Арсенал» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
18:20
«Манчестер Сити» может избавиться от Доннаруммы
Вчера, 12:56
6
АПЛ: шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:33
Гари Невилл назвал следующий клуб Холанда: «Я абсолютно уверен»
27 ноября
1
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
26 ноября
1
Топ-10 лучших исполнителей штрафных в истории АПЛ
Вчера, 14:50
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+