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Саутгемптон - Манчестер Сити
Саутгемптон - Манчестер Сити: обзор матча 19 декабря 2020
Саутгемптон
19.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
16'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Манчестер Сити
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
Ч. Адамс
82'
81'
Желтая карточка
Эдерсон
72'
Замена
Р. Марез
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Н. Редмонд
️️️️
М. Дженепо
59'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
42'
Замена
Н. Телла
️️️️
Д. Ингс
41'
Желтая карточка
О. Ромеу
38'
25'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-2-2-2
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Беднарек
23
Вестергор
2
Уокер-Питерс
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
12
Дженепо
32
Уолкотт
19
Адамс
28
Ингс
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
6
Стоунз
3
Диаш
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
14
Торрес
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
20
Силва
19
Адамс
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
19
Адамс
12
Дженепо
27
Редмонд
27
Редмонд
12
Дженепо
28
Ингс
23
Телла
23
Телла
28
Ингс
14
Торрес
26
Марез
26
Марез
14
Торрес
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Сити
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Феликс Нмеча
АП
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Феликс Нмеча
АП
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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