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Саутгемптон - Манчестер Сити
Саутгемптон - Манчестер Сити: обзор матча 30 декабря 2018
Саутгемптон
30.12.2018, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
37'
П. Хейбьерг
10'
Д. Сильва
45'
Д. Уорд-Проус (АГ)
45+3'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Манчестер Сити
86'
Замена
К. Уокер
️️️️
Фернандиньо
Красная карточка
П. Хейбьерг
85'
84'
Замена
Л. Сане
️️️️
Р. Марез
78'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
Я. Беднарек
73'
73'
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
72'
Желтая карточка
В. Компани
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ч. Остин
68'
Замена
Я. Валери
️️️️
О. Ромеу
59'
Желтая карточка
Ч. Остин
58'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
М. Лемина
46'
45'
+3
ГОЛ! 1:3!
С. Агуэро
Пас отдал
А. Зинченко
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Уорд-Проус
ГОЛ! 1:1!
П. Хейбьерг
37'
32'
Желтая карточка
С. Агуэро
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Пас отдал
Б. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
2
Кейн Рэмси
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-1-4-1-1
29
МакКарти
23
Таргетт
5
Беднарек
5
Стивенс
99
Лемина
2
Рэмси
23
Хейбьерг
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
10
Эльюнусси
32
Остин
4-1-3-2
31
Эдерсон
13
Данило
4
Компани
14
Ляпорт
47
Зинченко
5
Фернандиньо
26
Марез
20
Силва
19
Стерлинг
10
Агуэро
21
Сильва
21
Ромеу
7
Валери
7
Валери
21
Ромеу
99
Лемина
27
Редмонд
27
Редмонд
99
Лемина
32
Остин
7
Лонг
7
Лонг
32
Остин
5
Фернандиньо
2
Уокер
2
Уокер
5
Фернандиньо
26
Марез
10
Сане
10
Сане
26
Марез
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Сити
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Сити
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
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