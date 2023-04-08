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Саутгемптон - Манчестер Сити
Саутгемптон - Манчестер Сити: обзор матча 08 апреля 2023
Саутгемптон
08.04.2023, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 4
Завершен
Манчестер Сити
72'
С. Мара
45'
Э. Холанд
58'
Д. Грилиш
68'
Э. Холанд
74'
Х. Альварес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Манчестер Сити
81'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Родри
81'
Замена
С. Гомес
️️️️
Н. Аке
Замена
Р. Перро
️️️️
Т. Уолкотт
80'
Замена
И. Диалло
️️️️
Р. Лавиа
80'
74'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Х. Альварес
ГОЛ! 1:3!
С. Мара
Пас отдал
М. Дженепо
72'
Замена
М. Дженепо
️️️️
К. Алькарас
69'
Замена
С. Мара
️️️️
К. Сулемана
69'
69'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Э. Холанд
68'
ГОЛ! 0:3!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Грилиш
Замена
С. Армстронг
️️️️
М. Эльюнусси
61'
58'
ГОЛ! 0:2!
Д. Грилиш
57'
Замена
К. Уокер
️️️️
Д. Стоунз
56'
Желтая карточка
Э. Холанд
56'
Замена
Б. Силва
️️️️
Р. Марез
45'
ГОЛ! 0:1!
Э. Холанд
Пас отдал
К. Де Брюйне
36'
Желтая карточка
Д. Стоунз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Рубен Селлес
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Бернарду Силва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
3-1-3-3
31
Базуну
5
Беднарек
17
Белла Кочап
2
Уокер-Питерс
45
Лавиа
30
Уорд-Проус
24
Алькарас
2
Мэйтленд-Найлс
10
Эльюнусси
7
Сулемана
32
Уолкотт
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
3
Диаш
15
Аке
6
Стоунз
28
Аканджи
16
Родри
20
Гюндоган
26
Марез
26
Де Брюйне
10
Грилиш
9
Холанд
32
Уолкотт
15
Перро
15
Перро
32
Уолкотт
45
Лавиа
27
Диалло
27
Диалло
45
Лавиа
10
Эльюнусси
17
Армстронг
17
Армстронг
10
Эльюнусси
24
Алькарас
12
Дженепо
12
Дженепо
24
Алькарас
7
Сулемана
14
Мара
14
Мара
7
Сулемана
15
Аке
17
Гомес
17
Гомес
15
Аке
6
Стоунз
2
Уокер
2
Уокер
6
Стоунз
16
Родри
27
Филлипс
27
Филлипс
16
Родри
26
Марез
20
Силва
20
Силва
26
Марез
9
Холанд
19
Альварес
19
Альварес
9
Холанд
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Сити
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Рубен Селлес
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Главный тренер
Рубен Селлес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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